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Tokat'ta lise öğrencilerine konferans verildi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:37
Tokat'ta lise öğrencilerine konferans verildi
Tokat'ta lise öğrencilerine konferans verildi

(Fotoğraflı)

Hasan Ay
TOKAT (İHA) - Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde çeşitli etkinlikler, seminerler ve yarışmaların düzenlendiği Tek Yürek Projesi kapsamında lise öğrencilerine konferans verildi.
Reşadiye ilçesinde Sebahat-İsmet Erdem Anadolu Lisesi tarafından Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen konferansa Şair ve Yazar Yusuf Dursun konuşmacı olarak katıldı. 15 Temmuz adlı tiyatro gösterisinden sonra konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fedakartürk,"Bu proje, Tokat il genelinde temel eğitim ve ortaöğretim öğrencilerinin hem akademik hem de değer bakımından gelişimini sağlayarak yapıcı, duyarlı, demokratik, milli manevi duyguları benimsemiş, topluma karşı sorumluluk duyan, temel insani değerleri olan bireyler olarak yetişmesini amaçlıyor"dedi.
Konuşmanın ardından Şair ve Yazar Yusuf Dursun lise öğrencilerine konferans verdi.
(HA-UY-Y-)

03.05.2017 17:46:00 TSI
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