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Başkan Karadağ'dan teşkilatlara teşekkür ziyareti

04 Mayıs 2017 Perşembe, 12:24
Başkan Karadağ'dan teşkilatlara teşekkür ziyareti
Başkan Karadağ'dan teşkilatlara teşekkür ziyareti

(Fotoğraflı)

Mustafa Uçmaz
ÇANAKKALE (İHA) - Ak Parti Çanakkale İl başkanı Yeşim Karadağ teşkilatlara teşekkür ziyaretinde bulunuyor.
Başkan Karadağ, beraberinde İl Kadın Kolları Başkanı Saime Aydoğan ve teşkilat üyeleriyle birlikte Lapseki merkez çarşı içindeki parti binasını ziyaret etti. Başkan Karadağ'ı Lapseki İlçe Başkanı Halil Özer, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Lapseki Kadın Kolları Başkanı Sevda Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.
Lapseki ilçe teşkilatına referandum çalışmalarından dolayı teşekkür eden Karadağ, " Biz il başkanlığı olarak teşkilatlarımızın referandum sürecinde gösterdiği yoğun emeklerinden dolayı teşekkür ziyaretlerindeyiz. Bildiğiniz gibi Türkiye bir referandum süreci geçirdi ve Türk milleti yüzde 51 ile evet dedi. Kararını evet'ten yana kullandı. Üstüne basarak söylüyorum yeni bir sistem değişikliğiyle Türkiye artık yoluna devam edecek. Çanakkale'de de 1 Kasım seçimleri ardından aldığımız yüzdelik oyu koruyarak başarı elde ettik. Referandum sürecinden oyumuzu koruyarak başarıyla çıktık. Bu süreçte taşın altına elini koyarak gece gündüz demeden çalışan tüm teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. Sizlere başbakanımızın selamını getirdim. Sayın başbakanımızı Ankara'da Grup bşk. Vekilimiz Bülent Turan ve Ayhan Gider vekilimiz ile birlikte ziyaret ettik. Başbakanımız, Çanakkale, Marmara, Ege, Akdeniz bölgesinde oylarını koruyan illerin başında geliyorsunuz bunun için sizlere teşekkür ediyorum dedi. Başbakanımız ayrıca iç ve dış tehditlere karşı zor bir referandumdan yüzde 51 gibi bir başarı ile çıktığımızı ifade etti. Türk milleti evet dedi, kararını verdi. Mutluyuz, umutluyuz, zoru başarmanın gururunu yaşıyoruz. Çanakkale'de de yapacak çok işimiz var. Teşkilatlarımız ve biz çok çalışacağız. Birliğimizi dirliğimizi bozmadan yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.
(UYC)

04.05.2017 12:32:37 TSI
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