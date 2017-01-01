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Van'da içme suyu ve kanalizasyon çalışması



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, ilçelerde başlatmış olduğu içme suyu ve kanalizasyon hattı yapım çalışmalarını sürdürüyor.

VASKİ, yüzölçümü bakımından Van'ın en büyük ilçesi olan Gürpınar'da bu yılın çalışma sezonunu başlattı. 2017 yılı içerisinde Gürpınar ilçesinde başlatılan çalışmalar sonucunda toplamda 58 bin 500 metre içme suyu hattı yapılırken, ayrıca VASKİ kendi imkanlarıyla da 4 kilometre kanalizasyon hattı yapımını gerçekleştirilecek.

1954 yılından kurulan Otbiçer Mahallesinin muhtarı Nevzat Ortakçı, mahallenin kanalizasyon sorununun çözümü için yaptıkları başvurulara rağmen bugüne kadar yapılmadığını belirterek, "Bu yıl tekrar başvuru yaptığımda, VASKİ mahallemize kendi imkanlarıyla kanalizasyon hattı döşemeye başladı. VASKİ'den bunun dışında bir talebim daha olacak, 30 yıllık içme suyu hattı artık kullanılmaz haldedir. Bu iş içinde başvurumuz oldu. Bunun çözümü için de gerekli çalışma başlatılacağını belirttiler. VASKİ'nin göstermiş olduğu çalışmalar için tüm birimlerine teşekkür ediyorum'' dedi.

(MSA-Y)



04.05.2017 13:55:05 TSI

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