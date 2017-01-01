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Sümer Osman Göksü İlkokulu'nun 70. yıl kuruluş etkinlikleri yapıldı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 13:59
Sümer Osman Göksü İlkokulu'nun 70. yıl kuruluş etkinlikleri yapıldı
Sümer Osman Göksü İlkokulu'nun 70. yıl kuruluş etkinlikleri yapıldı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Sümer Osman Göksu İlköğretim Okulu'nun 70. Yıl etkinliklerine Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'da katıldı.
Kayseri'nin en eski eğitim kurumlarından biri olarak bilinen ve 70 yıl önce Sümer İlkokulu ismiyle ilimizde eğitim-öğretime başlayan tarihi okul geçtiğimiz hafta sonunda 70. Yıl nedeniyle etkinlik düzenledi. Kuruluşundan sonra Sümer Osman Göksu İlkokulu olarak eğitim-öğretime devam eden 70 yıllık tarihi ilkokulun 70. Yıl etkinlikleri okul binasında gerçekleştirilen bir törenle yapıldı.
Sümer Osman Göksu İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri, öğrenci velilerinin yer aldığı törende Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'da katıldı. Törende bir konuşma yapan Sümer Osman Göksu İlkokulu Müdürü Ersel Türkmen, okul ile ilgili bilgiler verdi. Okulun kuruluş tarihçesini anlatan okul müdürü Ersel Türkmen, konuşmasında şu bilgileri verdi:
"Okulumuz Kayseri Sümer İlkokulu, Vali Raşit Demirtaş ve Milli Eğitim Müdürü Haydar Çelik zamanında Sümerbank tarafından Kayseri Sümer Bez Fabrikası Müdürü Tuğran Dirik zamanında yapılmıştır. 1946 yılı eylül ayının 30. günü açılış töreni yapılmış ve 1 Ekim 1946 günü 1-5 sınıfları ile eğitim ve öğretime başlamıştır.Binanın ilk yapılışı itibari ile 9 derslik 1 müdür ve 1 müdür yardımcısı olarak yapılmıştır.1993 yılında hayırsever Osman Göksu tarafından ilave bina olarak 5 derslik 1 öğretmen odası ilave edilmiştir.Okulumuz 2013 yılı itibari ile ilkokul olarak eğitim ve öğretimine 610 öğrenci ve 35 personel ile devam etmektedir.Açıldığı günden bu yana nice eğitimciler, profesörler, doktorlar, mühendisler ve sanatçılar yetiştirmiş olup, Kayseri tarihine köklü bir eğitim kurumu olarak damga vurmuştur. Benim de mezun olduğum Sümer Osman Göksu İlkokulu idareci ve eğitimcileri olarak bizler okulumuza yine aynı saygınlığı ve önemi kazandırmak için belirlediğimiz 'Özelden Daha Özel' sloganıyla yoğun bir çalışma dönemi ile hedeflerimize ve projelerimize birer birer ulaşmaktayız. Ve an itibarı ile de okulumuz hem eğitim yönüyle hem de fiziksel yapı itibarı ile özel okullarla yarışır hale gelmiştir." Sümer Osman Göksu İlkokulu'nun 70. Yıl etkinliklerine katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'da bir konuşma yaptı.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye olarak okullara her zaman destek verdiklerini, öğrencilerin böyle başarılı etkinliklerde gösteri almalarının kendisini gururlandırdığını belirtti. Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilere başarı dileklerini iletti . Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, halk oyunları yarışmalarında Kayseri ikinci olan Sümer Osman Göksu İlkokulu halk oyunları ekibine ödül ve kupasını verdi. Törende birinci sınıf öğrencileri mehter gösterisi sundular. Bu gösteride öğrencilerden oluşan mehter takımının kıyafetlerinin geri dönüşüm malzemelerinden oluşturulduğu gözlerden kaçmadı. Törende ayrıca, Kayseri ve ilçeler arası yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verilirken, öğrenciler semah gösterisi ve halk oyunları gösterileriyle izleyenleri büyülediler. Etkinliklerde öğrencilerin kıyafetleri göz kamaştırırken, performansları da takdir topladı.
(AÖ-Y)

04.05.2017 14:08:14 TSI
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