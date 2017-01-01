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Öğrencilere sorumluluk yükleyerek okula devam sorununu çözdüler



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Havza Şehit Faruk Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan "Okulumda Mutluyum" projesi ile öğrencilere sorumluluk yüklenerek devamsızlıkların azaltılması hedefleniyor.

Proje kapsamında 9. sınıf öğrencilerinin ilgi ve yetenekleri belirleniyor. Oluşturulan ortak ilgi sınıflarında öğrenciler hat-satranç-puzzle/şiir-müzik-tiyatro alanlarında etkinlikler yapıyor. Öğretmenlerin sorumluluğunda sınıfın ilgi alanına göre ortaya bir ürün çıkartmak amacıyla öğrencilerle ortak faaliyette bulunuluyor.

Öğrencilere okula devam etmediği takdirde ortaya bir ürünün çıkamayacağı hissettirilerek devamları sağlanıyor. Okula devamı sağlamak için dersler sabit olarak salı-çarşamba-perşembe günü ara ders pozisyonunda olan 7. ders saatinde işleniyor. Öğrenciler burada derslerin stresini bir kenara bırakıp sevdikleri bir işle meşgul olduktan sonra tekrar derslerine devam ediyorlar.

Proje sayesinde devamsızlık oranında büyük azalma görülmüş, bir sınıfın ortalama devamsızlığı 8 öğrenci iken projeyle 2 öğrenciye düştüğü belirtildi.

Proje okulun Müdür Yardımcısı Elçin Tekin koordinasyonunda Edebiyat Öğretmenleri İbrahim Öztürk, Eda Baltacı ve Beden Eğitimi Öğretmeni Ömer Bal tarafından yürütülüyor.

(SAM-SLH-Y)



04.05.2017 14:53:24 TSI

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