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Mersin'de kaçak içki operasyonu

04 Mayıs 2017 Perşembe, 16:07
Mersin'de kaçak içki operasyonu
Mersin'de kaçak içki operasyonu

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir kişi, 76 şişe kaçak içki ve yaklaşık 2.5 ton irsaliyesiz ve faturasız hayvan gübresi ile yakalandı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi'nde bir şahsın kamyoneti ile bakkal ve marketlere kaçak alkollü içecek getirip sattığı bilgisini alan ekipler, yaptıkları çalışmada S.M. adlı şüpheliyi, 76 şişe kaçak içki ve 150 çuval içerisinde yaklaşık 2.5 ton irsaliyesiz ve faturasız hayvan gübresi ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakılan şüpheliye, toplam 9 bin 862 lira para cezası uygulandığı bildirildi.
(HSK-

04.05.2017 16:16:48 TSI
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