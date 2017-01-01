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Adana'nın 6 ilçesinde elektrik kesintisi



ADANA (İHA) - Adana'nın Seyhan, Yüreğir, Aladağ, Çukurova, Sarıçam ve Kozan ilçelerinde pazar günü tesis ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 Mayıs Pazar günü, Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi 17008, 17102, 17040, 17032 ve Eminağa sokaklar 09:00-15:00 saatleri arasında, Yüreğir ilçesi Yakapınar, Abdioğlu Cumhuriyet, Büyükkapılı ve Herekli mahalleleri 12:00-14:00 saatleri arasında, Aladağ ilçesi Kışlak Mahallesi Merkez, Kodaz sokaklar, Karahan Mahallesi Merkez, Karakoyak sokaklar, Gökçeköy Mahallesi Merkez Sokak ve Gökgöz Mahallesi Andırap Sokak 08:00-18:00 saatleri arasında, Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi 84146, 84176, 84172, 84163, 84173 ve 84171 sokaklar 09:00-17:0 saatleri arasında, Belediye Evleri Mahallesi 84152 ve 84153 sokaklar 09:00-17:00 saatleri arasında enerjisiz kalacak.

Sarıçam ilçesi Buruk Cumhuriyet Mahallesi 4124, 3755, 4184, Mehmet Akif Ersoy, 4119, 4168, Birik, 4107, 4193, 4180, 4187, 4177, 4140, 4138, 4128, 4147, 4172, 4111, 4105, 4176, 4191, 4178, 4189, 4156, 4145, 4183, 4129, 4110, 4173, 4181, 4137, 4136, 4109, 4169, 4186, 4197, 4166, 4196, 4192 ve 4171 sokaklar, İstiklal Mahallesi 3705, 3834, 3790, 3789, 3786, 3757, 3745, 3708, 3769, 3766, 3743, 3796, Buruk, 3805, 3808, 3813, 3809, 3816, 3831, 3811, 3760, 3758, 3755, 3759, 3756, 3762, 3798, 3795, 3794, 3793, Karahacılı, 3853, 3919, 3912, 3917, 3913, 3707, 3806, 3812, Karanfil, 3855, 3856, 3788 ve 3768 sokaklar, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 428, 484, 505, 463, 413, 426, 433, 489, 488, 480, 442, 467, 464 ve 490 sokaklar, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 287, 286, 191, 189, 190, 180, 192, 1, 297 ve 11 sokaklar, Remi Oğuz Arık Mahallesi 409 Sokak, Beyceli Mahallesi 3620 Sokak, Yeni Mahallesi 4318 Sokağa 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kozan ilçesi Ferhatlı Mahallesi Yeni Sokak, Acarmantaş, Ağlıboğaz, Akarca, Akdam, Alapınar, Arslanlı, Arslanpaşa, Ayşehoca, Bağlar, Bucak, Bulduklu, Cumhuriyet, Çanaklı, Çobanpınarı, Çokak, Çukurören, Dikilitaş, Dilekkaya, Enizçakırı, Ergenuşağı, Eskikabasakal, Faydalı, Gazi, Gökçeyol, Gökgöz, Güneri, Hacıbeyli, Hacıuşağı, Hamam, Ilıca, Işıkkaya, Işıklı, İdemköy, Kalkumaç, Karacaoğlan, Karacaören, Kızıllar, Kızlarsekisi, Kuyuluk, Mahmutlu, Marankeçili, Pekmezci, Postkabasakal, Salmanlı, Şevkiye, Taş, Tavşantepe, Tufanlı, Tufanpaşa, Turunçlu, Türkeli, Varsaklar, Yarımoğlu, Yassıçalı, Yeniköy ve Yüksekören mahalleleri ile Kozan Organize Sanayi Bölgesinde 07:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

(ELF-Y)



05.05.2017 09:10:27 TSI

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