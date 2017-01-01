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Kadirli'nin yeni emniyet müdürü göreve başladı



(Fotoğraflı)



Mehmet Demir

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Özcan Tercan görevine başladı.

FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle açığa alınan Doğan Urhan'dan boşalan Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğüne 21 yıldır emniyet teşkilatında değişik kademelerde görev yapan Özcan Tercan getirildi.

Kadirli'nin huzur ve güveni için çalışacağını söyleyen Tercan, Kadirli'de görev yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "İnşallah ekibimizle birlikte güzel hizmetler yapacağız. Kadirlili vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için 24 saat esasına dayanarak, gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız" dedi.

Özcan Tercan, evli ve 2 çocuk babası.

(MD-Y)



05.05.2017 09:27:58 TSI

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