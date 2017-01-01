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Gürün'de öğrencilerden şiir ve müzik dinletisi



(Fotoğraflı)



Yasin Kayacı

SİVAS (İHA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Gürün Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından 'Mecnunum Leylamı Gördüm' temalı şiir ve müzik dinletisi programı yapıldı.

Asef Çoban Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Gürün Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd.Doç.Dr. Hidayet Takcı, akademik personel ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Okul Müdürü Hidayet Takçı, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra sahne alan öğrenciler yaptıkları sunumla izleyenlere keyifli bir gece yaşattı. Müzik eşliğinde seslendirdikleri bir birinden güzel şiir dinletisi ile geceye renk katan öğrenciler doyasıya eğlendi.

(UY-Y-)



05.05.2017 10:37:29 TSI

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