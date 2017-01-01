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13. Liselerarası Tiyatro Şenliği düzenlendi

05 Mayıs 2017 Cuma, 13:03
13. Liselerarası Tiyatro Şenliği düzenlendi
13. Liselerarası Tiyatro Şenliği düzenlendi

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentte genç tiyatrocu adaylarını açığa çıkarmak ve gençleri sanatla buluşturmak amacıyla Liselerarası Tiyatro Şenliği düzenledi. 7 okuldan öğrencilerin oyunlar sahnelediği Tiyatro Şenliği, yoğun ilgi gördü.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin liseli gençleri sanatla buluşturmak, sanatın içinde kendilerini var edebilmelerine olanak sağlamak ve yaşam algılarını değiştirmek amacıyla geleneksel olarak düzenlediği 13. Liselerarası Tiyatro Şenliği, 24 Nisan'da başladı. Büyükşehir Belediyesi Kültürve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Liselerarası Tiyatro Şenliği'ne elemeleri geçen 7 okul katıldı. Şenliğin kıyafet ve dekoru Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı. Bir hafta süreyle Sur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, "Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Alanı ve Geri Dönüşüm"; Cizrelioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, "Kadınlık Bizde Kalsın"; 500 Evler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, "Vay Başıma Gelenler", "Hoca ve Ders Halkası", "Doğuda ve Batıda Doğum"; Yolaltı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, "Bir Garip Boşanma Davası, Bahadırın Maceraları Skeçleri"; Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, "Yaw He He"; Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, "Çanakkale Geçilmez, Çanakkale'den Havadis Var, Seyit Onbaşı"; Kocaköy Şehit Kaymakam Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi, "Sol Yanımız Çanakkale" adlı tiyatro oyunlarını sahneledi.
Gösteriler yoğun ilgi görürken, Liselerarası Tiyatro Şenliği öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı kapanış kokteyliyle sona erdi. Şenliğe katılan tüm öğrencilere katılım belgesi ve çeşitli hediyeler verilirken, öğretmenlere de kalem hediye edildi. Öğrenciler ve öğretmenler, bir hafta süren Liselerarası Tiyatro Şenliği'nden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.
(İHA-MP-Y)

05.05.2017 13:12:12 TSI
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