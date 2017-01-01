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Başkan Erkoç: "Sosyal tesisleri Kahramanmaraş'ın geneline yayacağız"



(Fotoğraflı)



Çağrı Solak

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, yaptıkları ve yapacakları hizmetlerle, sosyal tesisleri Kahramanmaraş'ın geneline yayacaklarını söyledi.

Başkan Erkoç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Gülsüm Hanım Gümüşer Sosyal Tesisinin açılışında yaptığı konuşmada, bu tür sosyal tesislerin yapımının devam edeceğini söyleyerek, "Buranın açılışını daha önce saygı değer Cumhurbaşkanımız toplu açılış töreninde yapmıştı. Bugünde sizlere Kahramanmaraş'a ve sizlere tanıtmak için bu açılışı düzenledik. Burası sadece taziye evi değil diğer sosyal birimleri ile bölgeye hizmet eden temas noktası, Büyükşehir'in bir hizmet noktasını oluşturduk. Bundan dolayı buranın maddi desteğini sağlayan daha doğrusu finansmanını sağlayan çok değerli ağabeyimiz Haydar Gümüşer'e ve çok değerli eşi Gülsüm Hanım Gümüşer'e en kalbi duygularımızla teşekkür ediyoruz" dedi.

İnsanların en zor anlarının bir yakınını, bir sevdiğini kaybettiği anlar olduğunu ifade eden Erkoç, "O anlarda ne yapacaklarını bilemez bir durumdadırlar. İşte insanların en zor anlarında bu gibi sosyal tesislerle yanlarında olmaktan ve onların dualarını almaktan memnuniyet duymaktayız. Bu anlamda da sosyal tesislerimizi Kahramanmaraş'ın geneline yayacağız. Biz bu hizmetleri belediye bütçesi ile yapmakta iken Haydar Gümüşer Ağabeyimiz buranın tefrişatı da olmak üzere komple yapım masrafını üstlendi ve bizde başlattığımız inşaatımızı onun katkıları ile tamamlayarak hizmete sunduk" diye konuştu.

Sosyal tesislerin yapımının devam edeceğini söyleyen Erkoç, şunları kaydetti:

"Şu anda Elbistan ilçemizde yoğun bir ihalemiz var, yine Afşin ilçemizde yoğun bir ihalemiz var. Merkezle birlikte sanırım bu şekilde sosyal tesis yapım işimiz 28 tane oldu. Geçtiğimiz günlerde benzer bir tesisi Karaziyaret Mahallemizde Başbakan Yardımcımız Sayın Veysi Kaynak'ın katılımı ile hizmete açmıştık. Önümüzdeki günlerde de Kayabaşı Mahallemizde İsmail Kurtul Amcamızın destekleriyle temelini atıyoruz."

(CGR-Y)



05.05.2017 13:42:46 TSI

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