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Bağlar Kaymakamı kapı kapı dolaşıyor

05 Mayıs 2017 Cuma, 13:44
Bağlar Kaymakamı kapı kapı dolaşıyor
Bağlar Kaymakamı kapı kapı dolaşıyor

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçe Kaymakamı Tolga Toğan, kapı kapı dolaşarak halkın sorunlarını dinliyor. Bağlar'a bağlı 48 mahalle ve köyleri tek tek gezen Toğan, vatandaşlar tarafından takdir ediliyor.
Bağlar İlçe Kaymakamı Tolga Toğan, kapı kapı dolaşarak vatandaşların sorunlarını dinliyor. İlçede iki yıldır görev yapan Kaymakam Toğan Bağlar'a bağlı 48 mahalle ve köyleri gezip, halkın sorunları hakkında bilgi alıyor. Her gün düzenli olarak esnaf ziyareti yapan Toğan, şehit ve gazi ailelerini de ziyaret etmeyi ihmal etmiyor. Ziyaretlerin yanı sıra ilçeye bağlı kurum amirleri ile her hafta görüşmeler yaparak vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak adına toplantılarda orta projeler üreten Kaymakam Toğan, her toplantısında halkın sorunlarının çözümü için çalışmalar yapılması gerektiğini belirtiyor.
Makamların gelip geçici olduğunu ve yeri olduğunu belirten Kaymakam Toğan, "Halkımızın sorunlarını çözmek ve ihtiyaç sahibi insanlarımızın dertlerine çözüm getirmek benim için kutsal bir görevdir. Devletimizin kapıları her zaman halkımıza açıktır. Hiç kimseye asla ayrım yapmayız. Elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz" dedi.
(İHA-MP-Y)

05.05.2017 13:53:40 TSI
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