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Tokat'ta yeni su depolarının enerji hattı sorunu çözüldü



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TOKAT (İHA) - Tokat'n Başçiftlik ilçesine bağlı Hatipli beldesinde yeni içme suyu depolarına enerji verilmesiyle ilgili ÇEDAŞ ekipleri çalışma başlatıldı.

Elektrik dağıtım lisansı kapsamında Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde çalışma yürüten Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), Başçiftlik ilçesi Hatipli beldesindeki yeni içme suyu depolarının enerji talebi ile ilgili harekete geçti. Hatipli Belediye Başkanı Şemsettin Yavuz ile bir araya gelen ÇEDAŞ Tokat İl İşletme Müdürü Muhammed Akif Ertüzün, yeni içme suyu depolarının bulunduğu alanda incelemelerde bulundu. Ertüzün, yapılan değerlendirmeler sonrası içme suyu depolarına enerji verilmesi için gerekli şebeke ve tesis bağlantılarının kısa sürede devreye alınması kararlaştırıldıklarını kaydetti.

Başkan Yavuz, su depolarının hizmete sunulması ile beldede yaşanan su probleminin giderileceğini ifade ederek, projenin kısa sürede hayata geçirilmesi noktasında desteklerinden dolayı ÇEDAŞ Tokat İl İşletme Müdürü Ertüzün'e teşekkür etti.

(Nİ-UY-Y-)



05.05.2017 14:03:03 TSI

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