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İranlı turizmciler Ahlat'ı gezdi



(Fotoğraflı)



Serdar Adıyaman

BİTLİS (İHA) - İran ile başlatılan turizm atağı girişimi kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen turizm acente temsilcilerinden oluşan heyet, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) öncülüğünde başlatılan 3 günlük programın sonuncu gününde Ahlat'a gelen İran heyetine ilçenin tarihi yerleri gezdirildi. İlk olarak dünyanın en büyük İslam mezarlıklarından olan ve Anadolu'nun Orhun Abideleri olarak da bilinen Ahlat Selçuklu Mezarlığını gezen heyet, her biri abide niteliğinde olan mezar taşları üzerindeki süsleme ve motifleri ise dikkatlici inceledi.

Ardından dünyadaki iki örnekten birisi olan Emir Bayındır Kümbetini gezen İran heyeti, buralarda bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. İran heyeti, son olarak ilçenin önemli el sanatlarından olan Ahlat Baston atölyesini ziyaret ederek gezilerini sonlandırdı.

İran heyetinin ilçedeki gezisine TATSO Başkan Yardımcısı Cengiz Şahin de eşlik etti.

(SAD-MSA-Y)



05.05.2017 14:05:02 TSI

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