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Ortahisar Belediyesi'nin yeni hizmet binası, ihale sözleşmesini imzaladı



TRABZON (İHA) - Ortahisar Belediyesi'nin yeni hizmet binası yapım işini kazanan Hita Yapı Makine A.Ş ve Ali Türen Öztürk ortak girişimiyle Ortahisar Belediyesi arasında 'Hizmet Binası İnşaatı Yapım Sözleşmesi' imzalandı.

Sözleşmeyi, Ortahisar Belediyesi Başkanı Av. Ahmet Metin Genç ile ortak girişim adına Ali Türen Öztürk imzaladı. İhaleyi 39 Milyon 158 Bin TL karma teklif bedeliyle kazanan ortak girişim 20 ay sonra belediyeye projeyi anahtar teslimi yapacak.

Sözleşmenin Ortahisar Belediyesi'nin vizyon projeleri arasında yer alan belediye hizmet binası yapımı için son aşama olduğunu belirten Başkan Genç, sözleşmenin hem Trabzon'a hem de Ortahisar'a hayırlı olması dileğinde bulundu. Projeyle birlikte Ortahisar'da Meydan Parkı'na eşdeğer yeni bir yaşam alanı oluşacağına vurgu yapan Başkan Genç, "Burada sadece bir belediye binası değil, aynı zamanda modern bir yaşam alanı, ticaret alanları, bir meydan ve konut alanları oluşturacağız. Kaymakamlık binamız da burada yapılacak. Projemizde modern bir şehrin en önemli vazgeçilmezlerinden olan yeşil alanlar da bol miktarda olacak. Bu projemizle birlikte vatandaşlarımıza daha rahat, daha kolay ve verimli bir şekilde hizmet etme imkanımız olacak. İlçemizin tam ortasında modern ve çağdaş bir cazibe merkezi ortaya çıkacak. Bu projemizde emeği geçen İçişleri Bakan Yardımcımız Sabahattin Öztürk'e, TOKİ Başkanı M. Ergün Turan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

Yüklenici firmalar adına konuşan Ali Türen Öztürk ise projenin Trabzon'un vizyonu adına çok önemli bir eser olduğunu belirterek, "Öncelikle projeyi Trabzon'a kazandıran tüm siyasetçilere teşekkür ediyorum. Trabzon'un vizyonu anlamında çok önemli bir eser. İnşallah projemizi taahhüt ettiğimiz süreden daha kısa bir süre içinde teslim edeceğiz. Bu güzel eseri Trabzon'a kazandırmak için en güzel şekilde çalışacağımızı belirtmek isterim. Hayırlı, uğurlu olsun"ifadelerine yer verdi.

(GÖK-Y)



05.05.2017 14:27:21 TSI

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