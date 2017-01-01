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Yangında evleri zarar gören ailelere büyükşehirden destek



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma'da çıkan yangın sonucunda eşyaları kullanılmaz hale gelen iki aileye yardım eli uzattı. İki ailenin ihtiyacı olan ev eşyaları Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı. Mağdur aileler, yapılan yardımlardan dolayı Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini iletti.

Soma'da evleri yangından dolayı zarar gören iki aileye eşyalarını ulaştırmak amacıyla Soma'ya giden Kültür ve Sosyal İşler Daire Bakanı Ergün Aksoy ve Sosyal Hizmetler ve Engelliler Şube Müdürü Asena Demir mağdur ailelere ziyarette bulundu. Soma Koordinasyon Şube Müdürü İbrahim Yıldırım'dan aileler hakkında bilgi alan Aksoy, mağdur aileleri ziyaret ederek eşyalarını teslim etti. Aksoy, "Ailelerimizi ziyaret ettik. İhtiyaçlarını öğrendik. Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında yangından dolayı evleri zarar gören iki ailemizin ev ihtiyaçlarını karşıladık. Ailelerimize yapılan yardımlar kapsamında bugüne kadar 20 aileye yardımda bulunduk" dedi.



Mağdur ailelerden büyükşehire teşekkür

Evlerinde çıkan yangın nedeniyle eşyalarını kaybeden ve Manisa Büyükşehir Belediyesinden yardım isteyen mağdur ailelerden Naldöken Mahallesinden Mehmet Modan ve Devlethan Mahallesinden İsmail Yaşar'ın eşyalarını Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy teslim etti. Zor günler geçirdiklerini ifade eden ailelerden Mehmet Modan ve İsmail Yaşar kendilerine bu zor günlerinde yardım elini uzatan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Eşyaları teslim ettikten sonra Soma'da bir takım incelemelerde bulunan Aksoy, Gıda Bankası'nda incelemede bulundu.

(SC-Y)



05.05.2017 14:32:43 TSI

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