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Başkan Karaçoban'dan Hıdrellez mesajı

05 Mayıs 2017 Cuma, 14:57
Başkan Karaçoban'dan Hıdrellez mesajı
Başkan Karaçoban'dan Hıdrellez mesajı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban Hıdrellez Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.
Başkan Karaçoban mesajında, "Hıdrellez günü, soğuk kış günlerinden sonra baharın gelmesi ve doğanın yeniden canlanması nedeniyle, Türk Dünyasında olduğu gibi ülkemizde de sevinç ve coşkuyla kutlanmaktadır. Tarihi boyunca doğayla uyumlu ve iç içe bir hayat süren Türk Milleti, bin yıllık tarihinin zengin kültürel miraslarından biri olan ve asırlardır kutlanan Hıdrellez Bahar Bayramı'nı, özüne uygun olarak korumuş ve kuşaktan kuşağa aktarmıştır. Hıdrellez, bolluk, bereket ve sıcak yaz günlerinin habercisi olarak kabul edilmektedir. Bugün, ülkemizin her yerinde coşkuyla kutlanan Hıdrellez, insanlara doğayla iç içe olmayı sevdiren, yardımlaşmayı destekleyici yönleri ve özellikleriyle, yaşatılması ve geleceğe taşınması gereken güzel geleneklerimizden birisidir. Dostluğu, kardeşliği pekiştiren ve doğa sevgisini bizlere hatırlatan baharın müjdecisi Hıdrellez Bayramı'nın, sağlık, mutluluk, huzur, kazanç ve bereket getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.
(SC-Y)

05.05.2017 15:06:11 TSI
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