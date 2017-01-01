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Başkan Çerçioğlu Buharkent'te yerli fide dağıttı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 07:25
Başkan Çerçioğlu Buharkent'te yerli fide dağıttı
Başkan Çerçioğlu Buharkent'te yerli fide dağıttı

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu 'Yerli Tohum Ürünleri' projesi kapsamında Buharkent'te vatandaşlara binlerce fide dağıttı, Buharkent pazarını gezdi.
Başkan Çerçioğlu'nun Buharkent programına CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, CHP İl Başkanı Bayram İnci, AK Parti'li Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, CHP Buharkent İlçe Başkanı Kudret Uysal ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bu proje ile yerel ürün çeşitliliğini gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarmayı amaçladıklarını dile ifade etti.
Fide dağıtımının ardından Buharkent Cuma pazarını gezen Başkan Çerçioğlu, pazarcı esnafına hayırlı işler diledi. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ile birlikte pazar alış verişi de yapan Başkan Çerçioğlu Pazar gezmesinin ardından Buharkent Belediyesi'ni ziyaret etti.
(MB-Y)

06.05.2017 07:34:13 TSI
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