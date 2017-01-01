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Erciş'te tiyatro gösterisi

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:07
Erciş'te tiyatro gösterisi
Erciş'te tiyatro gösterisi

(Fotoğraflı)

Nihat Çavuşoğlu
VAN (İHA)  Van'ın Erciş ilçesindeki Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladıkları 'Çöl Aslanı Ömer Muhtar' isimli tiyatro gösterisi yapıldı.
Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından yürütülen ve Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen "Yolumuzu Aydınlatan Kandiller Projesi" çerçevesinde Erciş Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladıkları 'Çöl Aslanı Ömer Muhtar'ın hayatından ve haklı davasından kesitlerin sunulduğu tiyatro gösterisi Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda yapıldı. Tiyatro gösterisi sonrası katılımcılara hitap eden Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, çok güzel bir atmosfer içinde buram buram maneviyat his ettiklerini belirterek, "Duygulanmamak elde değil. Yolumuzu Aydınlatan Kandiller Projesinin maneviyatımıza birer ışık, rehber olduğunu ve siz öğrencilerimizin gösterdikleri performanslarınız harikulade güzel olmuş. Bizler bu gök kubbe altında ailemize, milletimize ve devletimize yararlı bir fert olmak için çaba göstermeliyiz. Bu vatan kolay kazanılmadı ve bu vatanın her karış toprağı şehit kanlarıyla sulandı ve mukaddes bir vatana sahibiz. Değerini iyi bilmemiz gerekir. Vatan uğruna bir canım var, o da feda olsun. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.
Etkinliğin sonunda çeşitli dallarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Etkinliğe şube ve okul müdürleri, öğretmen ile öğrenciler katıldı.
(NÇ-MSA-Y)

06.05.2017 10:16:57 TSI
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