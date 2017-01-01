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Erciş'te hacı adayları aşı oldu

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 12:00
Erciş'te hacı adayları aşı oldu
Erciş'te hacı adayları aşı oldu

(Fotoğraflı)

Nihat Çavuşoğlu
VAN (İHA) - Van'ın Erciş İlçe Müftülüğü tarafından Erciş, Çaldıran ve Muradiye ilçelerinden bu yıl kutsal topraklara giderek hacı adaylarına aşı yapıldı.
Erciş İlçe Müftü Vekili Fuat Baran, 2017 yılı içinde ilçeden kutsal topraklara yolculuk yapacak 135 Diyanet İşleri Başkanlığı ile 40 A grubu seyahat acentesi hacı adayına tecrübeli din görevlileri tarafından Kara Yusuf Paşa Camisinin konferans salonunda seminerler verildiğini söyledi. Seminerlerde Diyanet İşleri Başkanlığı 'Hacı Adayı Eğitimi Programı' çerçevesinde ibadet bilinci ve hac ibadeti, yolculuğa çıkmadan önce maddi ve manevi temizlik, birlikte yaşama bilinci, kadınlara özgü durumlar, hacdaki sembollerin anlamı, Hazreti Peygamber ve Mescidi Nebevi, temel sağlık bilgileri, Medine'ye hicret, Mekke ve Medine'deki ziyaret yerleri, tavaf, sa'y, Arafat ve müzdelife vakfeleri, şeytan taşlama, kurban gibi konuların işlendiğini belirten Baran, "Seminer programlarına her gün ayrı bir heyecan içerisinde Erciş, Muradiye ile Çaldıran ilçelerinden katılan hacı adaylarımıza kutsal topraklara hazırlık amacıyla seminerler verirken, Erciş İlçe Sağlık Müdürlüğü elemanları da hacı adaylarının çeşitli hastalıklara karşı aşılarını yaptı'' dedi.
(NÇ-MSA-Y)

06.05.2017 12:09:32 TSI
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