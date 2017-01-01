YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başpehlivanlardan Başkan Yavaş'a ziyaret

Başpehlivanlardan Başkan Yavaş'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Mustafa Uçmaz

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey Beldesinde 4'üncüsü düzenlenecek olan yağlı güreşleri öncesi başpehlivanlar Ekrem Yavuz ve Gökhan Arıcı, Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yavaş, "Kulübümüz güreşçisi Ali Kazım Yavuz, güreş ağamız Cengizhan Örs ve başpehlivanlarımıza bu ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Bu yıl 4'üncüsünü düzenleyeceğimiz yağlı güreşlerimize yıldan yıla ilgi artmaktadır. Bunda katkısı olan herkese teşekkür ederim. 26 Mayıs Cuma günü güreşlerimize tüm halkımızı davet ediyorum" dedi.

(MU-MŞ)



06.05.2017 13:28:37 TSI

NNNN

