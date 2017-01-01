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Başpehlivanlardan Başkan Yavaş'a ziyaret

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:19
Başpehlivanlardan Başkan Yavaş'a ziyaret
Başpehlivanlardan Başkan Yavaş'a ziyaret

(Fotoğraflı)

Mustafa Uçmaz
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey Beldesinde 4'üncüsü düzenlenecek olan yağlı güreşleri öncesi başpehlivanlar Ekrem Yavuz ve Gökhan Arıcı, Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş'ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yavaş, "Kulübümüz güreşçisi Ali Kazım Yavuz, güreş ağamız Cengizhan Örs ve başpehlivanlarımıza bu ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Bu yıl 4'üncüsünü düzenleyeceğimiz yağlı güreşlerimize yıldan yıla ilgi artmaktadır. Bunda katkısı olan herkese teşekkür ederim. 26 Mayıs Cuma günü güreşlerimize tüm halkımızı davet ediyorum" dedi.
(MU-MŞ)

06.05.2017 13:28:37 TSI
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