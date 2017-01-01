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'Kalbe Düşünce' programlarında Üstad Necip Fazıl konuşuldu



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KAYSERİ (İHA) - Talas Belediyesinin kültür ve sanat dünyamıza yönelik gerçekleştirdiği "Kalbe Düşünce" programlarının sonuncusu Mayıs ayında hayata veda eden ilim ve fikir adamı üstat Necip Fazıl Kısakürek oldu.

Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen gecede konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Bugün farklı bir gece yaşadık. Mayıs ayında üstat Necip Fazıl Kısakürek vefat etmişti. Onu anmak için bu programı düzenledik. Kendisini rahmetle anıyoruz." diye konuştu. Özellikle Serdar Tuncer'in, Necip Fazıl'ı şiirleriyle ve anılarıyla en güzel anlatabilecek kişi olduğunu ifade eden Başkan Palancıoğlu, şöyle konuştu: "İkisi de çok sevilen isimler olunca program da çok güzeldi. Serdar Tuncer kardeşim belediyemizde onun üzerinde program yaptı. Kendisine ve bütün programlarımızın yapımında tasarımından güvenliğine kadar emeği olan personelimize teşekkür ediyorum. Programların tekrarları da televizyonlarda yayınlanacak. İnşallah bu tür programları belediye olarak yapmaya devam edeceğiz. İnsana, gönüllere, ruha yapılan yatırım en büyük yatırımdır. İnşallah gençliğimizin de Necip Fazıl'ın arzu ettiği nesle dönüşmesini diliyorum."

Talas Belediyesinin düzenlediği birçok Kalbe Düşünce programının sunuculuğunu yapan Serdar Tuncer ise, Talas'ta güzel konuları hep kalbe düşürmeye çalıştıklarını belirterek, "Ecdadımızı, gönül erlerimizi, memleketimizi, devletimizi konuştuk. Ve en sonunda güzel bir finalle üstat Necip Fazıl Kısakürek'i konuştuk." dedi.

Tuncer, "Biz diğer yerlerde programa gidiyoruz ama Talas bizim için bir dinlenme mekanı gibi oldu. Bunda Talas Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu'nun ilgi ve alakasının ve ekibinin zarafet ve inceliğinin, aynı zamanda da Talas'taki kitlenin mevzuya gösterdiği alaka ve muhabbetin çok fazla etkisi oldu. Böyle olunca biz ayda bir gün 'Kalbe Düşünce'yi bahane ederek Talas'ta dinlendik. Bu vesileyle bütün programlarda bizleri yalnız bırakmayarak salonları hınca hınç dolduran kardeşlerime, hem de sayın başkanımızın şahsında emek veren bütün dostlara teşekkür ediyorum. Salonlara gelemese de ekranları başında bizleri izleyenlere de muhabbetlerimi gönderiyorum. Programlarımızda olmasını istediğimiz şeylerin olması için dua etsinler." ifadelerini kullandı.

Gecede üstat Necip Fazıl, şiirleriyle ve hatıralarıyla anıldı.

(SK)



06.05.2017 14:21:28 TSI

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