ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

'Kalbe Düşünce' programlarında Üstad Necip Fazıl konuşuldu

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:13
'Kalbe Düşünce' programlarında Üstad Necip Fazıl konuşuldu
'Kalbe Düşünce' programlarında Üstad Necip Fazıl konuşuldu

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Talas Belediyesinin kültür ve sanat dünyamıza yönelik gerçekleştirdiği "Kalbe Düşünce" programlarının sonuncusu Mayıs ayında hayata veda eden ilim ve fikir adamı üstat Necip Fazıl Kısakürek oldu.
Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen gecede konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Bugün farklı bir gece yaşadık. Mayıs ayında üstat Necip Fazıl Kısakürek vefat etmişti. Onu anmak için bu programı düzenledik. Kendisini rahmetle anıyoruz." diye konuştu. Özellikle Serdar Tuncer'in, Necip Fazıl'ı şiirleriyle ve anılarıyla en güzel anlatabilecek kişi olduğunu ifade eden Başkan Palancıoğlu, şöyle konuştu: "İkisi de çok sevilen isimler olunca program da çok güzeldi. Serdar Tuncer kardeşim belediyemizde onun üzerinde program yaptı. Kendisine ve bütün programlarımızın yapımında tasarımından güvenliğine kadar emeği olan personelimize teşekkür ediyorum. Programların tekrarları da televizyonlarda yayınlanacak. İnşallah bu tür programları belediye olarak yapmaya devam edeceğiz. İnsana, gönüllere, ruha yapılan yatırım en büyük yatırımdır. İnşallah gençliğimizin de Necip Fazıl'ın arzu ettiği nesle dönüşmesini diliyorum."
Talas Belediyesinin düzenlediği birçok Kalbe Düşünce programının sunuculuğunu yapan Serdar Tuncer ise, Talas'ta güzel konuları hep kalbe düşürmeye çalıştıklarını belirterek, "Ecdadımızı, gönül erlerimizi, memleketimizi, devletimizi konuştuk. Ve en sonunda güzel bir finalle üstat Necip Fazıl Kısakürek'i konuştuk." dedi.
Tuncer, "Biz diğer yerlerde programa gidiyoruz ama Talas bizim için bir dinlenme mekanı gibi oldu. Bunda Talas Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu'nun ilgi ve alakasının ve ekibinin zarafet ve inceliğinin, aynı zamanda da Talas'taki kitlenin mevzuya gösterdiği alaka ve muhabbetin çok fazla etkisi oldu. Böyle olunca biz ayda bir gün 'Kalbe Düşünce'yi bahane ederek Talas'ta dinlendik. Bu vesileyle bütün programlarda bizleri yalnız bırakmayarak salonları hınca hınç dolduran kardeşlerime, hem de sayın başkanımızın şahsında emek veren bütün dostlara teşekkür ediyorum. Salonlara gelemese de ekranları başında bizleri izleyenlere de muhabbetlerimi gönderiyorum. Programlarımızda olmasını istediğimiz şeylerin olması için dua etsinler." ifadelerini kullandı.
Gecede üstat Necip Fazıl, şiirleriyle ve hatıralarıyla anıldı.
(SK)

06.05.2017 14:21:28 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Eski hakim ve savcılar hakkındaki FETÖ soruşturması
YEREL

ESKİ HAKİM VE SAVCILAR HAKKINDAKİ FETÖ SORUŞTURMASI
Kayseri'de şehitler anısına fidan dikildi
YEREL

KAYSERİ'DE ŞEHİTLER ANISINA FİDAN DİKİLDİ
Kayseri'de 'Hıdrellez' coşkusu
YEREL

KAYSERİ'DE 'HIDRELLEZ' COŞKUSU
Kayseri ve El-bab Şehitleri için fidan dikildi
YEREL

KAYSERİ VE EL-BAB ŞEHİTLERİ İÇİN FİDAN DİKİLDİ
Kayseri'de ölümlü trafik kazalarında yüzde 23 oranında düşüş oldu
YEREL

KAYSERİ'DE ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARINDA YÜZDE 23 ORANINDA DÜŞÜŞ OLDU
Develililer Hıdrellez Şenliği'nde buluşacak
YEREL

DEVELİLİLER HIDRELLEZ ŞENLİĞİ'NDE BULUŞACAK
Kayseri'de ruhsatsız silah operasyonu
YEREL

KAYSERİ'DE RUHSATSIZ SİLAH OPERASYONU
Kayserispor'da hedef galibiyet
YEREL

KAYSERİSPOR'DA HEDEF GALİBİYET
Kayseri'de evlendirme vaadiyle gasp iddiası
YEREL

KAYSERİ'DE EVLENDİRME VAADİYLE GASP İDDİASI
İncesu Örenşehir Mahallesinde park açılışı yapıldı
YEREL

İNCESU ÖRENŞEHİR MAHALLESİNDE PARK AÇILIŞI YAPILDI
Erciyes Üniversitesinde 'Afrika Tanıtım Günleri' düzenlendi
YEREL

ERCİYES ÜNİVERSİTESİNDE 'AFRİKA TANITIM GÜNLERİ' DÜZENLENDİ
Özel Olimpiyatlar Bölge Oyunları
YEREL

ÖZEL OLİMPİYATLAR BÖLGE OYUNLARI

3 bin TL'lik dolandırıcılıkta 'arıza' çıktı
YEREL

3 BİN TL'LİK DOLANDIRICILIKTA 'ARIZA' ÇIKTI
Özel Olimpiyatlar Türkiye Bölge Oyunları başladı
YEREL

ÖZEL OLİMPİYATLAR TÜRKİYE BÖLGE OYUNLARI BAŞLADI
Başkan Çelik dede oldu
YEREL

BAŞKAN ÇELİK DEDE OLDU
Çin Büyükelçisi Kayseri tarihine hayran kaldı
YEREL

ÇİN BÜYÜKELÇİSİ KAYSERİ TARİHİNE HAYRAN KALDI
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'Dünya El Hijyeni Günü' etkinliği
YEREL

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE 'DÜNYA EL HİJYENİ GÜNÜ' ETKİNLİĞİ
FETÖ dershanesi sanıklarına hapis cezası
YEREL

FETÖ DERSHANESİ SANIKLARINA HAPİS CEZASI
Uyuşturucu ticaretine 13 yıl hapis cezası
YEREL

UYUŞTURUCU TİCARETİNE 13 YIL HAPİS CEZASI

Büyükşehir alt geçitlere başlıyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR ALT GEÇİTLERE BAŞLIYOR
9 kilo esrar ile yakalanan 3 sanığa 13'er yıl hapis
YEREL

9 KİLO ESRAR İLE YAKALANAN 3 SANIĞA 13'ER YIL HAPİS
TÜRK KIZILAYI Kayseri Şubesi CHP Kayseri İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
YEREL

TÜRK KIZILAYI KAYSERİ ŞUBESİ CHP KAYSERİ İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ.
FETÖ'nün dershane yöneticilerine 6'şar yıl hapis
YEREL

FETÖ'NÜN DERSHANE YÖNETİCİLERİNE 6'ŞAR YIL HAPİS
Melikgazi'den İpek Yolu'na Lojistik Merkez
YEREL

MELİKGAZİ'DEN İPEK YOLU'NA LOJİSTİK MERKEZ
EN ÇOK OKUNANLAR
İlk milli mikro gözlem uydusu görücüye çıkıyor
TEKNOLOJİ

TÜRKİYE'NİN UZAYDAKİ YENİ GÖZÜ: LAGARİ HASAN ÇELEBİ!

 1
  • 2 "Ablam ve ben"
  • 3 Appiah'ın yeni işi! Nereden nereye...
  • 4 Önce uçurdu sonra hilesini açıkladı!