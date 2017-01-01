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AİÇÜ'de Erasmus toplantısı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:30
AİÇÜ'de Erasmus toplantısı
AİÇÜ'de Erasmus toplantısı

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde Erasmus Öğrenci Hareketliliği tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapıldı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi ve İbrahim Çeçen Vakfı işbirliğiyle Erasmus tanıtım ve bilgilendirme toplantısı Kültür ve Kongre Merkezinde bulunan Selçuklu Konferans Salonunda yapıldı. Toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Çetin, İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Doç. Dr. Meral Dinçer ve öğrenciler katıldı.
Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programı'ndan yararlanmaya hak kazanmış öğrenciler için oryantasyon, Erasmus deneyimini yaşamış öğrenciler için ise sosyal mentorlük temalarının işlendiği toplantıda, değişim sürecinde karşılaşılan muhtemel sorunlar ve çözümleri ele alındı. Üniversitenin Uluslararası İlişler Biriminden, Erasmus Ofis Koordinatörü Okt. Nimetullah Aldemir ve Erasmus Öğrenci Koordinatörü Okt. Murat Gürbüz, Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programı hakkında öğrencilere sunumlar yaparak soruları yanıtladı. Toplantıda, ayrıca, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde değişime hak kazanan öğrencilerin yurt dışı uçak biletlerinin, diğer tüm üniversitelerden farklı olarak, IC Vakfı tarafından karşılandığı vurgulandı.
İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Doç. Dr. Meral Dinçer, İbrahim Çeçen (IC) Vakfının Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin her alanda yanında olduğunu ve Devlet Üniversitesi olmanın yanında Vakfın imkânlarıyla birlikte, öğrenciler için her türlü desteği sağladığını söyledi. Bugüne kadar 102 ülke gezdiğini ve öğrencilere yurt dışı deneyimlerinin kazanımlarını an belirten Dinçer, Erasmus imkânlarından mutlaka yararlanılması gerektiğini ifade etti. Öğrencilere kendilerine hedefler koymaları gerektiğinin altını çizen Dinçer, yabancı dil öğrenimi ve vizyon kazanmak açısından yurt dışı deneyiminin okul yaşamından sonra iş hayatında büyük avantajlar sağlayacağını ifade etti.
Toplantıda ayrıca daha önce Erasmus Öğrenci Hareketliliği Programından faydalanarak Avrupa'da eğitim alan Eğitim Fakültesi öğrencileri Songül Gültekin ile Onur Dost Aniak yurt dışı deneyimlerini fotoğraflarla paylaşarak sunum yaptılar.
(AG-AT-Y)

06.05.2017 15:38:22 TSI
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