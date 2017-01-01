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Yazar Duran Çetin, Kozan'da öğrencilerle buluştu

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:51
Yazar Duran Çetin, Kozan'da öğrencilerle buluştu
Yazar Duran Çetin, Kozan'da öğrencilerle buluştu

(Fotoğraflı)

Emre Bozdemir
ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde özel bir kolejin Türkçe öğretmenlerinin organize ettiği "Kitap Okuma Turnuvası" etkinliği kapsamında okula davet edilen Öğretmen ve Yazar Duran Çetin, öğrencilerle bir araya geldi.
Kitap okumanın önemi ve başarılı olma üzerine söyleşi yapan Yazar Duran Çetin'e öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Yazar Çetin, öğrencilere bir takım tavsiyelerde bulundu. Çetin; "TV, bilgisayar ve cep telefonu yerine okuma seçilmeli, okumak hepiniz için vazgeçilmez olmalıdır. Gelecekte en önemli yerde ben olmalıyım, insanlara faydalı olmalıyım, bunun için okumam gerek, öğretmenleri iyi dinlemem ve çalışmam gerek diye düşündüğünüzde öğrenmeniz üst düzeyde olur ve başarınız artar" dedi.
Yazar Çetin, "Siz de üniversite okumak, insanlara faydalı olmak ve mutlu olmak istiyorsanız, ben bu işi yapacağım diye kafaya koymalısınız. Eğer kafanıza göre yaşamayı seçerseniz ve planınız yoksa başarısız ve mutsuz olursunuz. Bu nedenle kararlı olmalıyız, çalışmalıyız ve okumalıyız" diye kaydetti.
Öğrencilerin kitaplarındaki karakterleri ile ilgili sorularına da ayrı ayrı cevap veren Yazar Duran Çetin, kitaplarında yazılanların bir kısmının gerçek, çoğunluğunun kurgu olduğunu ifade etti. Aslen Konya'lı olup, Konya Konevi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak görev yaptığını söyleyen Duran Çetin, 40 kitabının yayımlandığını söyledi.
Yazar Duran Çetin, öğrencilerle yaptığı söyleşinin sonunda "Arşimet Zekai öğrencilere" , "Arşimet Zekai Gizli Görevde" ve "Arşimet Zekai tatilde" isimli kitaplarını okurları için imzaladı.
(EMR-Y)

06.05.2017 16:00:03 TSI
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