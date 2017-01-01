YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yazar Duran Çetin, Kozan'da öğrencilerle buluştu

Yazar Duran Çetin, Kozan'da öğrencilerle buluştu



(Fotoğraflı)



Emre Bozdemir

ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde özel bir kolejin Türkçe öğretmenlerinin organize ettiği "Kitap Okuma Turnuvası" etkinliği kapsamında okula davet edilen Öğretmen ve Yazar Duran Çetin, öğrencilerle bir araya geldi.

Kitap okumanın önemi ve başarılı olma üzerine söyleşi yapan Yazar Duran Çetin'e öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Yazar Çetin, öğrencilere bir takım tavsiyelerde bulundu. Çetin; "TV, bilgisayar ve cep telefonu yerine okuma seçilmeli, okumak hepiniz için vazgeçilmez olmalıdır. Gelecekte en önemli yerde ben olmalıyım, insanlara faydalı olmalıyım, bunun için okumam gerek, öğretmenleri iyi dinlemem ve çalışmam gerek diye düşündüğünüzde öğrenmeniz üst düzeyde olur ve başarınız artar" dedi.

Yazar Çetin, "Siz de üniversite okumak, insanlara faydalı olmak ve mutlu olmak istiyorsanız, ben bu işi yapacağım diye kafaya koymalısınız. Eğer kafanıza göre yaşamayı seçerseniz ve planınız yoksa başarısız ve mutsuz olursunuz. Bu nedenle kararlı olmalıyız, çalışmalıyız ve okumalıyız" diye kaydetti.

Öğrencilerin kitaplarındaki karakterleri ile ilgili sorularına da ayrı ayrı cevap veren Yazar Duran Çetin, kitaplarında yazılanların bir kısmının gerçek, çoğunluğunun kurgu olduğunu ifade etti. Aslen Konya'lı olup, Konya Konevi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak görev yaptığını söyleyen Duran Çetin, 40 kitabının yayımlandığını söyledi.

Yazar Duran Çetin, öğrencilerle yaptığı söyleşinin sonunda "Arşimet Zekai öğrencilere" , "Arşimet Zekai Gizli Görevde" ve "Arşimet Zekai tatilde" isimli kitaplarını okurları için imzaladı.

(EMR-Y)



06.05.2017 16:00:03 TSI

NNNN

