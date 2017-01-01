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Robot Hostes Ada Bursa Bilim Şenliğinde yoğun ilgiyle karşılandı

07 Mayıs 2017 Pazar, 11:08
Robot Hostes Ada Bursa Bilim Şenliğinde yoğun ilgiyle karşılandı
Robot Hostes Ada Bursa Bilim Şenliğinde yoğun ilgiyle karşılandı

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - 28 ülkede 2 bini aşkın çözüm ortağı ile bilişim sektörünün başarılı firması olan Akınsoft, ileri teknoloji alanında da Türkiye'de dev adımlar atmaya devam ediyor.
Yakın zamanda Konya'da faaliyete geçen ve çok yakında resmi açılışı yapılacak olan Dünyanın ve Türkiye'nin ilk İnsansı Robot Fabrikası Akınrobotıcs, ürettiği insansı robotlarıyla birçok platformda boy göstermeye de devam ediyor. Bu kapsamda Akınrobotıcs, 4-7 Mayıs 2017 tarihleri arasında Bursa TÜYAP Fuar Merkezinde düzenlenen Bursa Bilim Şenliği'ne katılım gerçekleştirdi. Binlerce kişi ve işletmenin ziyaret ettiği fuarda Robot Hostes Adalar, fuar açılış konuşmasını yaparak ziyaretçilere "hoş geldiniz" dedi. Açılış konuşmasının ardından Robot Hostes Ada'lar senkronize dans şovlarıyla izleyicilerin beğenisini topladı. Fuar açılışında konuşmasını yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE, Robot Hostes Ada'lar ve Akınsoft'a katılımları için teşekkür etti. Akınrobotıcs için ayrılan standa Robot Hostes Ada'lar ve Akıncı 2, fuar boyunca teknoloji meraklıları tarafından yoğun ilgi gördü.
Dünya devi olma yolunda hızla ilerleyen ve Türkiye'de bilişimin öncülüğünü yapan Akınsoft'un, yeni dönemde de başarıdan başarıya koşmaya devam edeceği belirtildi.
(BG-AH-Y)

07.05.2017 11:17:13 TSI
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