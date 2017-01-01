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Süpürtü Cami ibadete açıldı

07 Mayıs 2017 Pazar, 20:15
Süpürtü Cami ibadete açıldı
Süpürtü Cami ibadete açıldı

(Fotoğraflı)

Salih Bakıcı
BURSA (İHA) - İnegöl'e bağlı Süpürtü mahallesinde 65 yıldan bu yana kullanılan 2014 yılında rüzgar sebebiyle minaresi yıkılan daha sonra ise mahalle sakinleri tarafından yeniden yaptırılan cami ibadete açıldı.
Süpürtü Mahallesi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile mahalle sakinlerince 2015 yılında temeli atılan, 240 metrekare alan üzerinde yapılan 500 kişi kapasiteli, 1 milyon 200 bin liraya mal olan caminin açılış töreninde Mevlid-i şerif okundu. Açılış öncesi okunan Mevlid-i şerifin ardından konuşan Süpürtü Mahallesi Muhtarı İbrahim Arıkan, "Eski camimizin minaresinin yıkılmasından dolayı 24 Ekim 2014 tarihinde yeni camimizin inşaatına başlanmıştır. 14 ay gibi kısa bir süre içerisinde hayırseverlerimizin desteği ile inşaatını tamamlamış bulunmaktayız. Camimizin inşaatında maddi ve manevi yardımda bulunan Süpürtü mahallesi halkına, diğer tüm hayırsever vatandaşlarımıza, ayrıca inşaatımızı durduralım dediğimiz bir günde imdadımıza yetişen ve bizlerden desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımıza teşekkür ederim" dedi.
İnegöl Müftüsü Kazım Güzel ise, "Kısa bir zamanda altında Kur'an kursu, üstünde cami gibi muhteşem bir eserin tamamlanmasını gerçekleştirdiler. Büyük bir başarı. Allah hepsinden razı olsun. İnegöl genelinde 12 tane de inşaatı devam eden camilerimiz var. İnegöl'de aslında camilere ihtiyacımız var. Cemaatimizin yüzde 30'luk kısmı Cuma, bayram namazlarında dışarılarda namaz kılıyorlar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "Belediye olarak ekibimizle beraber bu tip organizasyonlara sessiz kalmıyoruz. Muhakkak surette desteklerimizi sunuyoruz. Bizlere kar kalacak olan bu tür ibadethanelerdir. Bir gün hepimiz toprak olacağız. Bıraktığımız eserler, hayırlar bizimle beraber ilelebet devam edecek. Camiyi sadece 5 vakit namaz, Cuma veya bayram namazları kılmak için bir araya gelinen yerler olarak biliyoruz ama cami bizim aslında 24 saatlik hayatımızı kapsayan bir yer. Camilerimizi daha temiz bırakmak durumundayız. Camiler birlik ve beraberliğimizin sağlanmasına vesile olsun inşallah" dedi.
Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılışı yapılan camide ilk namaz idrak edildi.
(SB-AÇ)

07.05.2017 20:24:17 TSI
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