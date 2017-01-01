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Müsteşar Yardımcısı Demirci, Fatsa Denizcilik Meslek Lisesini inceledi

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:53
Müsteşar Yardımcısı Demirci, Fatsa Denizcilik Meslek Lisesini inceledi
Müsteşar Yardımcısı Demirci, Fatsa Denizcilik Meslek Lisesini inceledi

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci Ordu'nun Fatsa ilçesine gelerek Atatürk Denizcilik Meslek Lisesinde incelemelerde bulundu.
Okulun laboratuar ve atölyelerini inceleyen heyet okul hakkında bilgi İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya'dan bilgiler aldı. Okul Müdür Başyardımcısı Ufuk Bayraktar, okulun teknik donanım ve eğitici kadro bakımından iyi bir düzeyde olduğunu belirtti.
Okuldaki köprü üstü simülatöründe Çanakkale Boğazı'ndan geçiş simülasyonunu izleyen Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Günay, simülatörün gerçeği aratmadığını söyledi.
Okullarda son teknolojilerle eğitimin devam ettiğini belirten Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, "Ülkemizin ihtiyaç duyduğu, özellikle mesleki eğitim branşlarını daha nitelikli hale getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu anlamda Fatsa ilçemizdeki okulda son derece donanımlı ve iyi bir eğitim verecek kapasitede. Bu ziyaretlerimizi ülkemizin her illerinde yaparak okullarımızın son durumu ve donanımları ile ilgili bilgiler almak için yapıyorum" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci'ye Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Günay, Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Şaban Karataş eşlik etti.
(AA-SLH-Y)

08.05.2017 12:02:33 TSI
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