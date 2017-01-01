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Kendisine hakaret eden kocasını bıçakladı



AYDIN (İHA) - Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Karakollar Mahallesinde bir kadın kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği kocasını omzundan bıçakladı.

Edinilen bilgiye göre; Ö.Ö. ile yaklaşık 8 senedir evli olan F.Ö., eşinin düzenli bir işi olmadığından dolayı sürekli yaptıkları gibi dün akşam saat 22. 00 sıralarında yine tartışma yaşadı. Eve alkolü gelen Ö.Ö., eşine hakaret etmeye başladı. F.Ö., hakaretlere dayanamayarak eşini bıçakla yaraladı.

Ö.Ö.'nün omzunda bıçak sıyrığı olduğu, hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi. Karakolda ifadelerinin alınmasından sonra 2 çocuk annesi F.Ö'ye geçici süre ile evden uzaklaştırma verildiği öğrenildi.

(MB-Y)



08.05.2017 13:54:02 TSI

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