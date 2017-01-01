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Germencik'te 2. Kültür ve Sanat Çalıştayı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Germencik Belediyesinin düzenlediği 2. Germencik Kültür ve Sanat Çalıştayının açılışı 9 Mayıs'ta gerçekleşiyor.

Germencik Belediyesi Kültür Sosyal işler Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen Kültür ve Sanat Çalıştayının bu yıl ikincisi gerçekleşecek. Resim, Hat sanatı El işlemeleri, Ahşap Oyma, Kaligrafi, Ebru sanatı ve çeşitli konserlerle Germencik bu yıl ikinci defa Kültür Sanat Çalıştayı ile buluşacak. 7'den 70'e herkesin katılabileceği ve dereceye girenlere de çeşitli hediyelerin verileceği resim yarışması da bu yıl gerçekleşecek çalıştayda yapılacak.

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, "Sanata ve Sanatçıya verdiğimiz önemi bir kez daha sergilemek adına geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz, Kültür ve Sanat Çalıştayımızın bu yıl ikincisini gerçekleştireceğiz. Çeşitli etkinliklerin de olacağı çalıştayımızda Türk Dili ve Edebiyatının Usta ismi Muzaffer İzgü'nün yanı sıra bir çok sanatçı kıymetli hocalarımız ile Germencik halkını buluşturacağız. Yine bu çalıştayda Çeşitli konserler de gerçekleşecek. 3 gün sürecek çalıştayımızın açılışını 9 mayıs'ta Kent Meydanı Kültür Evimizin önünde gerçekleştireceğiz ve tüm halkımızı 2'ncisini gerçekleştireceğimiz Kültür Sanat Çalıştayımıza bekliyoruz'' dedi.

Germencik Belediyesi Kültür ve Sanat Çalıştayı 9-10-11 Mayıs tarihleri arasında Kent Meydanında 3 gün sürecek. Çalıştay 9 Mayıs saat 11.00'de düzenlenecek Kokteyl ile başlayıp 11 Mayıs ta kapanış sergisi ile son bulacak.

(MB-Y)



08.05.2017 14:18:49 TSI

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