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Başkan Özgüven'den Ereğli'ye yeni kütüphane müjdesi



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven Kütüphaneler Genel Müdürü Hamdi Turşucu'yu makamında ağırladı.

Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Özkan Özgüven, yeni ve modern bir kütüphane için çalışma yürüttüklerini belirterek, bu konu ile ilgili istişarede bulunduklarını söyledi. İlçede okuma düzeyinin oldukça yüksek olduğunu da ifade eden Başkan Özgüven, "Bu kapsamda eğitime büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz kütüphane projesi için uzun zamandır çalışıyoruz. Kütüphaneler Genel Müdürü Hamdi Turşucu Bey'in de şehrimize gelerek konu ile ilgili destek olmasıyla birlikte ilçemize yeni ve modern bir kütüphane yapma işi hız kazanacak. İnşallah hep birlikte Ereğlimize güzel bir kütüphane kazandıracağız. Genel Müdürümüze ilgisinden ve yapıcı yaklaşımından dolayı teşekkür ederiz. Ereğlimizin bir eksikliğine daha çözüm üretmenin sevincini yaşıyoruz. Yapacağımız yeni kütüphane şehrimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kütüphaneler Genel Müdürü Hamdi Turşucu ise, doğru bilginin aktarılması noktasında kitapların büyük faydası olduğunu vurgulayarak, "Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin kitap ve kütüphanenin ayrı bir özelliği ve güzelliği var. Belediye Başkanımız Özkan Bey'in yeni bir kütüphane kurulması ile ilgili talepleri vardı. Biz de bu talebi yerinde değerlendirmiş olduk. İnşallah Ereğli güzel bir kütüphaneye kavuşacak. Bu anlamda Belediye Başkanımıza duyarlı ve özverili olduğu için teşekkür ederim" diye konuştu.

(BG-AH-Y)



08.05.2017 15:07:37 TSI

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