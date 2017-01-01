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Bünyan Belediyesi Akmescit'te yatırımlara devam ediyor



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KAYSERİ (İHA) - Bünyan Belediyesi Akmescit Mahallesinde yapımını tamamladığı yeni spor ve park alanını düzenlenen törenle hizmete sundu. Yaklaşık 6 bin 500 metrekarelik bir alan oturtulan yeni tesis futbol sahası, voleybol sahası basketbol sahsı, çocuk oyun alanı, dinlenme alanları ve fitness alanı gibi farklı yaşam alanlarını içinde barındırıyor.

Akmescit Mahallesinde düzenlenen törene Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Bayer Özsoy, Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Çelik, Belediye Meclis üyeleri Mahalle muhtarları ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

16 Nisan'da yapılan anayasa referandumunda mahallede çıkan sonuç için mahalle sakinlerine teşekkür eden Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, "Malumunuz yakında bir anayasa oylaması yaptık. Burada gerçekten duruşunuzla ayrılığa izin vermeyen, belki de ülkemizin parçalanma senaryolarına izin vermeyen bir duruşla gerçekten bir kararlılık gösterdiniz hepinize bu vesileyle tekrar teşekkür ediyorum. Öte taraftan Bünyan olarak 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı dik duruşunuzu da ben biliyorum. Gerçekten de bu vatanın sahipleri olarak millete efendilik yapmaya kalkanlara millete hizmetkârlık edenleri birbirinden ayırdınız ve hak ettiği tokadı hainlere vurduğumuz. Ben bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum. Bu vesileyle diyorum ki Akmescit bizimdir bizim kalacak. Bu vesileyle diyorum ki Akmescit nereye giderse gitsin gönül kapımız onlara açıktır. Akmescit ne isterse biz onların ancak ve ancak hizmetkârıyız. Bunu da derken sizden hassaten istirham ediyorum yarın referandum var ayrılık kararı alırız korkusuyla endişesiyle bu hizmetler yapılıyor zannetmeyin. Zinhar bütün bu hizmetler aksamadan durmadan devam edecektir. Çünkü siz bu güzelliklerin çok daha fazlasını hak ediyorsunuz" diye konuştu.

Başkan Gülcüoğlu yeni müjdeleri de mahalle sakinleriyle paylaşarak; "2014'te mahallemizi devraldığımız da durumun çok da iç açıcı olmadığını analiz ettik. Bu çerçevede temizlik hizmetleri başta olmak üzere Fen İşlerimizle, Park Bahçeler müdürlüğümüzle, Zabıta birimimiz ve İmar Müdürlüğümüzle durumu masaya yatırıp gayretli bir çalışma ortaya koyduk. Biz dışarıda oturup da Akmescit üzerinden siyaset mühendisliği yapmak isteyenlere mahallemizi terk etmeyeceğiz. Burayı asla bir rant alanı olarak kullandırmayacağız. Bugüne kadar mahallemizde belediyecilik geçmişinin çok üzerinde bir yol çalışması sergiledik. Bugün gördüğünüz gibi devasa bir tesisi açtık. Sağlık ocağımızda, camimizde, Kur'an kursumuzda, okullarımızda ve mahalle meydanımızda çevre düzenlemeleri peyzaj çalışmaları yaptı. Bünyan Belediyesi öz kaynaklarıyla 25 bin metrekare kilitli parke yol yapımı gerçekleştirdik. Bu yılda 15 bin metrekare kilitli parke çalışmasını daha hayata geçireceğiz. Tabii bunlarla birlikte sizin talep etmeniz durumunda İnşallah burada size iki buçuk katlı villa tipi yeni modern konutlar üreteceğiz. Maalesef mahallemiz sel yatağına kurulmuş bir mahalle acilen gerekli tedbirleri alacağız. Sel yatağının yönünü değiştireceğiz. Ayrıca mezarlığımız da doldu bunu biliyoruz ikinci mezarlığın yapımına başlıyoruz burayı yaparak sizlere ücretsiz vereceğiz. Benden bir söz istediniz ikinci Camii ile ilgili bir söz istediğiniz ikinci caminin yapımı ile ilgili imar çalışmalarına başladık. İnşallah buranın yapımında bende bizzat amele olarak çalışacağım. Mesire alanı çalışmalarımız başladı devam ediyor. Çocuklarımız ve gençlerimiz için yeni futbol sahası için çalışmaları başlattık. Bunları tamamlayıp inşallah sizlerin hizmetine sunacağız, sizlere armağan edeceğiz" dedi.

Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin ise mahalle kazandırılan yeni tesis için Başkan Gülcüoğlu'na teşekkür ederek;" Başkanımız gerçekten ilçemize hizmet için çok çaba sarf ediyor. Böyle güzel tesisleri ilçemize kazandırmak için birçok zorluğa rağmen ve hatta kimi zaman sağlığını hiçe sayarak gayret sarf ediyorlar. Başkanımıza bu sosyal yaşam alanı için teşekkür ediyor hepinize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Kurdele kesimi öncesi ilçede farklı branşlarda yapılan müsabaka ve yarışmalarda başarılı olan öğrencilere ödülleri verildi. Protokol üyeleri park alanını gezerek incelemelerde bulundular. Açılış sonrası vatandaşlara Bünyan Belediyesi tarafından aşure ve çam fidanı dağıtıldı.

(SK)



08.05.2017 16:10:47 TSI

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