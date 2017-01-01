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Kahramanmaraş'ta Ömer Halisdemir Wuhsu Turnuvası



(Fotoğraflı)



Çağrı Solak

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Batıpark Spor Salonu'nda 15 Temmuz Demokrasi şehitlerinden Ömer Halisdemir anısına İllerarası Wushu Turnuvası düzenlendi.

Turnuvaya 6 ilden toplam 150 sporcu katıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yaptığı konuşmada, "Ömer Halis Demir gibi 15 Temmuz gecesi ülkemizin istikbali ve istiklali için canlarını feda eden kahramanlarımızın anısını yaşatmak adına Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Wushu Turnuvasını artık geleneksel hale getirip her yıl düzenlemeyi planlıyoruz. Katılım çok iyi vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor" dedi.

Turnuva sonunda dereceye girenler şu şekilde oluştu:

Yıldızlar: 1.Kahramanmaraş Gençlik Spor Kulübü, 2. Konya Meram Gençlik Spor Kulübü, 3.Adana Gençlik Spor Kulübü

Gençler: 1. Kahramanmaraş Gençlik Spor Kulübü, 2. Afşin Eshabı Keh-f Gençlik Spor Kulübü, 3. Adana Gençlik Spor Kulübü

Büyükler: 1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Gençlik Spor Kulübü, 2. Kahramanmaraş Gençlik Spor Kulübü, 3. Hatay Ahmet Kural Gençlik Spor Kulübü.

(CGR-Y)



08.05.2017 16:23:08 TSI

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