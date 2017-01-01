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Kaymakam Mağ'dan 200 öğrenciye çalışma masası

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:35
Kaymakam Mağ'dan 200 öğrenciye çalışma masası
Kaymakam Mağ'dan 200 öğrenciye çalışma masası

(Fotoğraflı)

Uğur Ulu
MUŞ (İHA) - Muş'un Korkut Kaymakamlığı tarafından ihtiyaç sahibi 200 öğrenciye çalışma masası hediye edildi.
Korkut Kaymakamı Abdulgani Mağ, ilçede eğitimlerini sürdüren öğrencilere çalışma masası dağıttı. Dağıtılan malzemelerle ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Mağ, geleceğin teminatı olan çocuklara ve gençlere her fırsatta destek vermeye çalıştıklarını söyledi. Öğrencilerin en iyi şekilde yetişebilmeleri için bütün imkânları seferber edeceklerini ifade eden Mağ, "Öğrencileri emin adımlarla geleceğe taşımak isteyen Korkut Kaymakamlığı olarak 200 çocuğa çalışma masası dağıttık. Böylece hem eğitimde fırsat eşitliğine hem de öğrencilerin uygun ortamlarda ders çalışmalarına katkıda bulunduk. Bu çalışma ile hâlihazırda ilçe merkezindeki ve ilçemize bağlı köylerdeki muhtelif okullarda eğitim gören, ancak maddi açıdan sıkıntı yaşayan, ders çalışabilmek için çalışma masasına ihtiyaç duyan yoksul aile çocuklarına daha rahat ders çalışabilmeleri için çalışma masası yaptırdık" dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Budak ise, "Eğitimle ilgili her konuda desteğini esirgemeyen Kaymakam Abdulgani Mağ'a böylesine bir destek için teşekkür ederiz. Öğrencilerimiz evlerinde kardeşleri ile birlikte çalışma masalarında ders çalışmaları sağlanmış oldu. Böylelikle eğitimde başarıya büyük katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
(UU-MSA-Y)

08.05.2017 16:44:23 TSI
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