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Selçuk Üniversitesi Yunak MYO açıldı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:06
Selçuk Üniversitesi Yunak MYO açıldı
Selçuk Üniversitesi Yunak MYO açıldı

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Selçuk Üniversitesi (SÜ) Yunak Meslek Yüksekokulu(MYO)'nun resmi açılışı, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin'in katılımıyla gerçekleştirildi.
Yüksekokul bahçesinde gerçekleştirilen törenin açılış konuşmasını yapan MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kadir Öztaş, "2010 yılında okulumuzun temeli Yunaklı hayırseverlerin ve ilçemizin yöneticilerinin de katkısıyla atıldı. 2013 yılında maliye, bankacılık ve sigortacılık ile elektrik bölümlerinin kurulması kararı çıktı. 2016'da maliye bölümümüze öğrenci aldık. Şimdi o ilk öğrencilerimiz şu an aramızdalar. Bankacılık ve sigortacılık bölümümüze de önümüzdeki dönem öğrenci alımına başlayacağız" dedi.
Yunak'ın gizli kalmış Aşık Molla Rahim gibi bir değerini de fark ettiklerini ifade eden Öztaş, "Bilim dünyası da yeni fark ettiğini ifade etti. Böyle bir değerin Yunak'ta yaşatılması adına ilk adımı da biz başlatmak istedik. Okulumuzda düzenlediğimiz okuma salonuna 'Aşık Molla Rahim Okuma Salonu' adını verdik. Okulumuzun bugünlere gelmesinde bizlerden katkısını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Burada imece usulünün nasıl hayata geçirildiğini görüyoruz"
SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, "Açık ve net söylüyorum. Bu millet, büyük bir millet. İnsanlık tarihi var olduğu sürece ki 5 bin yıllık bir geçmişi vardır. Tarih sahnesinde hep varsa hep etkinse hep dominantsa ve hep belirleyiciyse bu onun karakterinde var olduğu içindir. Burada görüyorum ki Yunak'ın değerli idari görevlileri ve hayırseverleri bizim ilçedeki okulumuzun sorumluluğunu alıp kendilerine dert edinmişler. Biz ne yapabiliriz diye düşünüyorlar. Çocuklar bizlere emanet diyorlar. Biz bu çocukları, kendi çocuklarımızın yerine koyduk diyorlar. Normal şartlarda Batılı bir mantıkla düşünselerdi 'eğitim-öğretim işi YÖK'ün işidir. Rektörünü atamıştır ve bizi ilgilendirmez' diye düşünürlerdi. Ama görüyorum ki imece usulünün nasıl hayata geçirildiğini ve nasıl iş birliği yapıldığını canlı olarak burada yaşamış ve görmüş olduk. Bu milleti büyük bir millet yapan özellikler tam da burada karşımıza çıkıyor. Selçuk Üniversitesi 95 bin öğrencisi 2 bin 700 akademik personeli, 3 bine yakın idari personeliyle ülkemizin en kalabalık ikinci üniversitesidir. Ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve bilimsel arenada saygın yer kazanması için çalışmaktadır. Üniversiteler, ülkelerin gelişmesi için lokomotif kurumlardır. Ülkenin ihtiyacı olan eğitimli ve tecrübeli bürokratları ve her alanda ihtiyaç duyulan deneyimli insanları yetiştirmekle, bilgiyi üretmek ve yaymakla hükümlüdürler. Üniversitemizin tüm birimlerinde olduğu gibi Yunak'ta da ülkemizin gelişmesinde yöresel farklılıkları bira arada tutan bir kültür ortaya çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

"Doğu toplumu uyandı ve üzerindeki baskıyı kırdı"
Konuşmasında tarihin yeniden yazıldığını ifade eden Prof. Dr. Şahin, "İnsanlık tarihinde tarihi olaylara baktığınızda yön veren olaylar, hep Doğu- Batı arasındaki çatışmalar olmuştur. Doğu üretmiştir, Batı sömürmüştür. Doğu geliştirmiştir, Batı hep tahrip edip saldırmıştır. Doğu hep kendini savunmuştur. Bilim adamları bunu çok açık ve net belirtiyorlar. 2000 yıllık bir Bizans ve Roma hakimiyetinin ardından, bin beş yüz yıllık dönemde Batı'nın gücünü kaybettiği ve Doğu'nun yeryüzüne ve dünyaya hakim olduğu bir dönem yaşanır. Ve bu dönemin 600 yılının temsilciliğini Osmanlı Devleti gerçekleştirmiştir. Her alanda gelişmeler olmuştur. Ama son 300 yıldır Batı'nın hakim olduğu, Aydınlanma Çağı'nın hakim olduğu modern ve teknolojik çağın dünyayı ne hale getirdiğini hep birlikte görüyoruz. Yaşanan iki dünya savaşında yaklaşık 110 milyon insan katledilmiştir. O katliamların sonucu Batı robotlaştırdığı insanlarla egemen olmuştur. Ama artık Doğu toplumu uyandı ve üzerindeki baskıyı kırdı. Ve yeniden istikbalini tayin etme noktasına geldi. Bu süreçte de Türkiye Cumhuriyeti'ne çok önemli görev düşüyor. Mazlum milletlerin umudu durumundayız. Cumhurbaşkanımız 'Dünya beşten büyük' diyorsa bu dünyaya meydan okumaktır. Mademki bunu benim Cumhurbaşkanım söylüyor, biz bunun arkasını üniversiteler, bilim adamları ve bilim camiası olarak doldurmak zorundayız. Ve çok çalışmalıyız. Çünkü bizim için buradan başka vatan yok. Gidecek başka yerimiz yok ve ölsek ölümüz bu topraklara gömülecek. Birlik ve beraberlik son derece önemlidir" şeklinde konuştu.

Rektör Şahin'den ziyaretler
Açılış konuşmalarının ardından, protokol üyeleri Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin'e teşekkür plaketi takdim etti. Daha sonra protokol üyeleri tarafından Yunak MYO'nun açılış kurdelesi kesildi. MYO binasında incelemelerde bulunularak Aşık Molla Rahim Okuma Salonu'nun açılışı da gerçekleştirildi.
Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin ve beraberindeki heyet, açılışın ardından, Yunak Belediyesi tarafından yapılacak olan bir iş merkezinin temel atma törenine katıldı. Rektör Şahin, Yunak'ın ardından, Akşehir'de de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı ve Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu'nu da ziyaret eden Rektör Şahin, okulun yöneticileriyle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Törene, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin'in yanı sıra, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Musa Heybet, Selçuk Üniversitesi MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kadir Öztaş, Kurumsal İletişim Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ahmet Şimşek, dekanlar, müdürler, Konya, Yunak ve yakın ilçelerin adli, idari ve mülki yöneticileri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
(AH-Y)

08.05.2017 17:15:12 TSI
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