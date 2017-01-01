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Uluçam Köyü insansız kaldı



(Fotoğraflı)



Halil İbrahim Ataman

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Uluçam Köyü, Hükümdar dedenin de vefat etmesiyle insansız kaldı.

Göç nedeniyle tek bir başına Uluçam Köyünde kalan Hükümdar dede hayatını kaybetti. Hükümdar dedenin de vefat etmesi üzerine Uluçam Köyünde yaşayan kimse kalmadı.

Bir yanı orman, bir yanı çayırlık olan köy artık sadece vahşi hayvanlara mekan oldu. Evlerin kapıları kapalı olan köyde rüzgarın çatıları uçurulduğu ve duvarların da yıkıldığı evler harabeye döndü.

(HİA-AA-Y)



08.05.2017 17:21:50 TSI

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