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Başkandan kan bağışına destek



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, azalan kan stoklarına destek vermek amacıyla belediye çalışanları ile birlikte kan bağışında bulundu.

Ordu Kan Bağışı Merkezi tarafından azalan kan stoklarının arttırılması için yürütülen kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. Kamu kurumlarında yapılan çalışmalar ile dönem dönem azalan kan stoklarının arttırılması hedefleniyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalara Altınordu Belediyesi tarafından da büyük destek veriliyor. Çalışmalar kapsamında Altınordu Belediyesi hizmet binasına kurulan ekipler vasıtası ile Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve belediye çalışanları kan bağışında bulundu. Kurulan standa belediye çalışanlarının yanı sıra belediye de işlem yapan vatandaşlarda kan bağışına katkı sundu.



"Vatandaşların kan bağışına hassasiyet göstermesini istiyoruz"

Kan bağış kampanyasına katılarak kan veren Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, kan ve kan ürünlerinin önemine vurgu yaptı. Kan ve kan ürünlerinin yurt dışında alınmaması için vatandaşların kan bağışında bulunması gerektiğinin altını çizen Tekintaş, "Kan ve kan ürünleri ülkemiz için son derece önemli ve hayat kurtaran kaynaklardan bir tanesi ve bunun tek temin noktası insan. Bu sebeple vatandaşlarımızın göstereceği hassasiyet çok önemli, çünkü ya döviz ödeyerek yurt dışından temin edilmesi gerekiyor, ya da kendi bünyemizde yeterli hale gelip kan ürünlerini kendimiz karşılamamız gerekiyor. Bu sebeple biz ikinci durumu seçerek hem yurt dışına bağımlılıktan kurtulmak hem de döviz ödeyerek milletin kaynaklarını yurt dışından kan ürünü almak için harcamak yerine, içer de kan bağışlarını arttırarak ülkemizin ihtiyacı olan tüm kan ürünlerini tamamlamamız gerekiyor" dedi.



"Kan bağışına periyodik olarak devam edeceğiz"

Altınordu Belediyesi olarak kan bağışına önem verdiklerini ve periyodik olarak bu uygulamayı sürdüreceklerini ifade eden Başkan Tekintaş, "Altınordu Belediyesi olarak 3 ay öncesinde yine aynı mekanda kan bağış kampanyası oluşturmuş ve kan bağışında bulunmuştuk. O dönemde 65 ünite kan temin edilmişti. Bu tür çalışmalara devam ediyoruz ve bundan sonra da periyodik olarak devam edeceğiz. Eğer bu tür olaylara dikkat eder ve bunu bir alışkanlık haline getirirsek hem bir vatani görevi yerine getirmiş oluruz hem ülkemize karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz hem de hayatın en temel ihtiyacı olan kan ve kan ürünlerini kendi ülkemizde kendi insanlarımızla temin edilmesini sağlarız" diye konuştu.

Ordu Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Cengiz Dönmez ise yaptığı açıklamada Altınordu Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen kan bağışının verimli geçtiğini dile getirdi.

(MAK-SLH-Y)



08.05.2017 18:13:59 TSI

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