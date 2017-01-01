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Taşlıçay'da TÜBİTAK Bilim Fuarı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Arslan

AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı projesi kapsamında öğrencilerin tasarladığı buluşlar sergilendi.

Taşlıçay Yatılı Bölge Ortaokulu Spor Salonunda projelerini sergileyen öğrenciler ve öğretmenler heyecan yaşadılar. Fuarın açılışına ev sahipliği yapan Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Tahsin Göksu, bölgenin ağır şartları altında öğrencilerle büyük buluşlar yaptığını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Taşlıçay Yatılı Bölge Ortaokulu olarak 20 proje hazırladık. Uzun dönemin ürünleri olan bir bilim fuarına açtık. Bilim fuarımız da ilgi gören projelerimizi araştırma geliştirme kapsamında okul yönetimi ve yine öğrencilerle birlikte geliştirilecektir. Bu projelerimizin gerçekleştirilmesinde başta öğrencilerim, Güzide öğretmenlerimi, hiçbir şekilde desteğini esirgemeyen, çalışmaktan bıkmayan okul müdür yardımcılarım Murat Kalender, Ahmet Gök, Hilal Kaya'ya okulumuza her zaman desteğini sağlayan başarımıza başarı katmak için uğraşan ilçe kaymakamımıza, İlçe Milli Eğitim müdürümüze okulum adına teşekkür ederim."

Bilim fuarından sonra okul resim öğretmeni Gülcan Gürgün Özmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisi açıldı.

Fuara, Taşlıçay ilçe Kaymakamı Enver Özderin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kaya, İlçe Emniyet Amiri Fatih Karabulut, İlçe Ziraat Bankası Müdürü Yusuf Türkakın, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

(HA-AA-Y)



09.05.2017 09:02:22 TSI

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