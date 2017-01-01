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Üniversite öğrencileri miniklerin ayakkabılarını giydirdi



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Abdullah Aslan

ERZİNCAN (İHA) - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Erzincan İl Müdürlüğü düzenlemiş olduğu sosyal sorumluluk etkinlikleriyle öğrenciler ve Erzincanlılar arasında "Gönül Bağı" kurmaya devam ediyor.

KYK Erzincan İl Müdürlüğüne bağlı Erzincan Kız Yurdu Öğrencileri Erzincan'ın Çayırlı İlçesine bağlı Verimli Köy Okulunda öğrenim gören minik öğrencilerle bir araya geldi. "KYK Gönül Bağı" etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşen programa KYK Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek, Çayırlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Mustafa Güneş ve KYK Erzincan Kız Yurdu öğrencileri katıldı.

Düzenlenen etkinlik kapsamında KYK'lı öğrenciler, minik öğrencilere ayakkabı, oyuncak, kitap ve kırtasiye malzemesi gibi çeşitli hediyeler verdiler. Hediye ettikleri ayakkabıları kendi elleriyle minik öğrencilerin ayaklarına giydirip, onlarla oyunlar oynayan KYK'lı öğrenciler miniklerle doyasıya eğlendiler.

Öte yandan palyaço kılığına girerek, çocuklar ile oyun oynayıp, balon dağıtan Mehtap Doğan isimli KYK'lı bir öğrenci ise miniklerin ilgi odağı oldu.

Verimli Köy Okulu'nda görev yapan öğretmenler ise KYK'nın düzenlemiş olduğu etkinlik sayesinde öğrencilerin mutlu olduklarını dile getirerek, KYK Erzincan İl Müdürlüğüne teşekkürlerini ilettiler.

KYK Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek ise yaptığı açıklamada; "Öğrencilerimize başka hayatların da var olduğunu, başka insanların dertleriyle dertlenmeleri gerektiğini anlatmak istiyoruz. Sadece konferanslarla, kurslarla, atölyelerimizle değil, sosyal hayatın içindeki unsurlarla da yurtçuluk dışında ikinci bir fakülte olmaya çalışıyoruz. Bu organizasyonların öğrencilerimiz tarafından beğeni ve ilgi ile karşılanması da bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor." dedi.

(AA-AA-Y)



09.05.2017 09:04:14 TSI

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