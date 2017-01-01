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SİDER Başkanı Yılmaz'dan Aslan'a ziyaret



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DİYARBAKIR (İHA) - Sur İşadamları ve Toptancıları Derneği (SİDER) Genel Başkanı Şükran Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan'ı ziyaret etti.

Diyarbakır'ın Sur ilçesi esnafı tarafından oluşturulan ve başkanlığını Şükran Yılmaz'ın yaptığı SİDER çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmaları kapsamında kamu kurum ve kuruluşlara ziyaretler gerçekleştiren Yılmaz ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan'ı makamında ziyaret ederek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Diyarbakır'a eğitim kalitesi konusunda gösterdiği gayretli çalışmalardan dolayı Aslan'ı tebrik eden Yılmaz, "Diyarbakırlı olmayıp bu kadar Diyarbakır'ın eğitimi için uğraştığı ve korumasız yalnız gezdiği için taktir ettik. Sık sık okulları habersiz ziyaret edip denetliyor. Tam bir eğitimci ben de oğlumun okulunda 2 yıldır okul aile birliği başkanıyım. Böyle bir milli eğitim müdürü görmedim. Taziyelere, hasta ziyaretlerine, düğünlere gitmeyi de ihmal etmez. Din, dil, ırk ayrımı yapmaz. Değerli insandır, göreve geldiği günden buyana eğitim camiasına gece gündüz demeden büyük katkıda bulunmuştur" dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Hasan Aslan'ın Türk olup Kürtlerin okuması için seferber olan bir eğitimci olduğunu da sözlerine ekleyen Yılmaz, "Diyarbakır'da bir ilk bence kapısını her zaman halka açık tutan ve öğretmen, öğrenciler ve veliler ile uyum içerisinde olmaları bizleri çok sevindiriyor. Kendisi sıra dışı bir müdür. Biz de SİDER olarak kendi çalışmalarımız hakkında bilgi verdik, hoş bir sohbetimiz oldu. Bizlere kıymetli zamanını ayırdı çok teşekkür ederiz" diye konuştu.



"Diyarbakır'a hizmetten gurur duyuyorum"

Kapısının herkese açık olduğunu söyleyen Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan ise, "SİDER Başkanı Şükran Yılmaz hanımefendinin ziyaretime gelmesi beni mutlu etti. Kapımız herkese açıktır. Sizler gibi önemli STK'larımıza hizmet için varız. Bugün buradayız yarın burada olmayabiliriz, bu makam ve mevkiler gelip geçicidir. Önemli olan hizmettir ve hizmet anlayışıdır. Herkese hizmet etmek bizler için onurdur. Diyarbakır insanlık şehridir, insanları da çok değerlidir. Elbirliği bu güzel ilimize hizmet etmekten gurur duyuyorum" ifadelerinde bulundu.

(İHA-MP-Y)



09.05.2017 10:29:58 TSI

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