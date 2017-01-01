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Başkan Acar, mesleki tecrübesini öğrencilerle paylaştı



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Derbent ilçesinde kariyer günleri etkinliği gerçekleştirildi.

Derbent Eğitimde Kaliteyi İyileştirme Projesi (EKİP 42) etkinlikleri kapsamında düzenlenen kariyer günlerinin son konuğu Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar oldu. İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından Belediye Kültür Etkinlikleri Salonu'nda gerçekleştirilen kariyer günleri etkinliğinde Başkan Acar, ilçe merkezinde öğrenim gören öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Acar, programda öğrencilere belediye başkanlığı görev ve sorumluluğu hakkında bilgiler verirken, mesleki tecrübe ve birikimlerini paylaştı. Öğrencilere seslenen ve geleceğin büyüğü olan gençlerin mutlaka bir hedeflerinin olması gerektiğini anlatan Acar, bu hedefler doğrultusunda yılmadan, yorulmadan çalışarak geleceğe yönelmeleri gerektiği vurgusunu yaptı. Acar, gençlerden çokça seçkin kitap okumalarını da isterken, dünyada olup bitenlerin de iyi tahlil edilmesi gerektiğini belirtti. Başkan Acar, programının sonunda salonu dolduran öğrencilerden gelen soruları cevaplandırdı.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yaldız, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

(ARÖ-AH-Y)



09.05.2017 10:39:59 TSI

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