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Yahyalı 'Turizm İlçesi' olacak

09 Mayıs 2017 Salı, 10:57
Yahyalı 'Turizm İlçesi' olacak
Yahyalı 'Turizm İlçesi' olacak
- Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk:
- "Hemşehrilerimiz 2018 yılında mutfaklarında doğalgaz kullanacak"
- "İlçemize çok güzel işler yapacağız"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Turan Bulut
KAYSERİ (İHA) - Belediye Başkanı Esat Öztürk, yapılacak olan çalışmalarla Yahyalı'nın bir turizm ilçesi olacağını söyledi. Başkan Öztürk ayrıca 2018'de vatandaşların mutfaklarında doğalgaz kullanacağı müjdesini de verdi.
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçedeki doğalgaz çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Öztürk, "Doğalgaz konusunda Allah nasip ederse Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ayında hemşehrilerimizi toza, toprağa boğacağız. Olmazsa olmaz. İnşaat işi her zaman pasaklı bir iş. Ama yapıldıktan sonra da dua edilen bir sektör. Doğalgaz Develimize hayırlı olsun. Onlar, bu mutluluğu yaşadılar. İnşallah 2018'in başı itibariyle Develi-Yahyalı arasındaki hat döşenmiş olacak. Yahyalı'daki hemşehrilerimiz Allah nasip ederse 2018'de mutfaklarında doğalgazla tanışmış olacak" ifadelerini kullandı.
İlçede takip edilen projeleri sıralayan Başkan Öztürk, "Allah nasip ederse takip ettiğimiz işler var. Bu ayın 16'sında TOKİ ile ilgili ihalemiz var 186 konutluk. İnşallah orayı takip ediyoruz, temelini de atmış olacağız. Doğalgazı takip ediyoruz, Yahyalı-Develi arasındaki yol yolların yapımını takip ediyoruz. Bu diğer kurumlarla ilgili ancak kendi yapacağımız işlerimiz de var. Gerek meydan düzenlemesi ile ilgili, gerekse burada konferans ve kongre salonumuz yok, tiyatro salonumuz yok. Onu hayata geçireceğiz. İnşallah projesi çiziliyor. Sağ olsun Büyükşehir Belediyemiz 3 bin metrekarelik yeri belediyemize tahsis etmiş oldu. O çalışmayı yapacağız. Diğer taraftan yapılacak ufak tefek dokunuşlarla insanların mutlu olacağı hizmetlerimiz var, bütçemiz oranında. Hiç kimseyi rakip olarak gördüğümüz yok. Rakibimiz kendimiz, kendimizle yarışıyoruz. Bütçemiz oranında insanlarımızın duasını almak için gece gündüz demeden meclis üyelerimizle beraber Yahyalımıza çok güzel işler yapacağız" diye konuştu.
"Yahyalı artık turizm ilçesi"
Yahyalı'nın turizme verdiği önemin altını çizen İlçe Belediye Başkanı Esat Öztürk, "Rafting'de Türkiye Şampiyonası'nın birinci ayağı burada yapıldı. Güzel bir tanıtımımız oldu. Yahyalı'da turizm haftası yapıldı, buraya yakışırdı. Bundan sonra biz 'turizm ilçesiyiz' diyoruz. Bu sloganı tüm meclis üyelerimizden de duymak istiyorum, öğretmenlerimizden, diyanetten, herkesten bu sözü duymak istiyorum. Burası bundan sonra turizm ilçesi. Dolayısıyla Halk Oyunları İç Anadolu Yarışması da burada yapılacak. Yaklaşık bine yakın öğrencimiz gelmiş, Yahyalı'yı tanımış olacak. Onlar bizim turizm ilçemiz, katılanlar bir yere gittikleri zaman 'bir ilçeye gittik cennet gibi' diyecekler" dedi.
(TB-AÖ-Y)

09.05.2017 11:06:31 TSI
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