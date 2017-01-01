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Başkan Abdülkadir Ekmekçioğlu'nun kredi açıklaması



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Emet Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Abdülkadir Ekmekçioğlu, sıfır faizli KOSGEB kredisi kullanan esnaf ve sanatkarların bundan böyle kefalet kooperatiflerinden de kredi kullanabileceklerini söyledi.

Başkan Abdülkadir Ekmekçioğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Daha önce sıfır faizli KOSGEB kredisi kullanan esnaf ve sanatkarlar kefalet kooperatiflerinden kredi kullanamıyordu. KOSGEB kredisi kullanan esnaf ve sanatkarlar kredisi kullanamaz ibaresi Bakanlar Kurulunun 5 Mayıs 2017 tarihli kararı ile kaldırılmış olup, bundan böyle KOSGEB kredisi kullanan ve kullanacakların esnaf ver sanatkarlar kooperatiflerinden kredi kullanmasına engel kalmamıştır. Bu konuda esnaf ve sanatkarlarımızı rahatlatacak uygulamayı bizlere sağlayan TESKOMB Genel Başkanı Abdülkadir Akgül'e, Genel Başkan Yardımcısı ve Marmara Bölge Birliği Başkanı Bahri Şarlı'ya camiam adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.(EFE)



09.05.2017 12:15:01 TSI

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