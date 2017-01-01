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Başkan Arslanca hizmetleri oy oranını arttırdı

09 Mayıs 2017 Salı, 12:50
Başkan Arslanca hizmetleri oy oranını arttırdı
Başkan Arslanca hizmetleri oy oranını arttırdı

(Fotoğraflı)

Hacı Güneş
DİYARBAKIR (İHA) - Üç yıl önceki yerel seçimlerde yüzde 37 oy alarak seçilen Diyarbakır'ın AK Partili Çüngüş İlçe Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca, yaptığı hizmetlerle oy oranlarını sürekli arttırdıklarını belirterek, "7 Haziran seçimlerinde yüzde 41,7, 1 Kasım seçimlerinde yüzde 58 oy aldık. Referandumda da yüzde 62,2 'Evet' oyu çıktı. Yaptığımız hizmetlerin bu oy oranlarında etkili olduğunu düşünüyorum" dedi.
Çüngüş İlçe Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca 2014 yerel seçimlerinde yüzde 37 oy alarak seçildiği günden bu güne yaptığı hizmetlerle halkın takdirini topladı. AK Partili Başkan Arslanca, yaptıkları hizmetlerle son 3 yıl içerisinde yapılan seçimlerde oylarını sürekli arttırdıklarını ifade ederek, "Başkan olarak seçildiğimde Çüngüş, ilçe statüsünden çıkmıştı. Bırakın araçları, yürüyecek yol yoktu. Şehir merkezinin 71 bin metrekaresini parke taşıyla döşedik. 3 yıl önce yüzde 37 ile seçilmiştim ve AK Parti Çüngüş'te ilk defa seçim kazanmıştı. 7 Haziran seçimlerinde yüzde 41,7 oy aldık. 1 Kasım seçimlerinde de yüzde 58 oy aldık. Referandumda da 62,2 'Evet' oyu çıktı. Ben şuna inanıyorum. Tabii ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a halkımızın büyük bir sempatisi, içtenlikli bir sevgisi var. Bunun yanında belediye olarak yaptığımız hizmetlerin de yüzde 62,2 'Evet' oyu çıkmasında katkısı olduğunu düşünüyorum. Son üç yılda yaptığımız hizmetlerle oy oranımızı 2 kata yakın arttırdık. Oy oranımız sürekli olarak artıyor. İlçe başkanımız, teşkilatımız ve meclis üyelerimiz ile birlikte çok iyiyiz. Siyaset bir ekip işidir. Tüm ekibime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"1 milyon TL'nin ihalesi yapıldı"
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hibe olarak gönderdiği 1 milyon TL'nin ihalesinin yapıldığını aktaran Arslanca, şunları kaydetti:
"Daha önce kendi imkanlarımızla 7 mahallede yapmış olduğumuz çalışmalarda eksik kalan kısımlar ve hiç girmediğimiz köylerimiz vardı. Oralarda çalışmalar başladı. Geçen Cuma günü İlçe hastanemizin ihalesini alan firmaya yer teslimatını yaptık. En kısa zamanda temeli atılacak. Çüngüş halkına hayırlı olmasını diliyorum. 3 yıl önce belediye başkanı seçildiğimde taziye evlerini çok elzem gördüm. 37 mahallemizin 31'in de taziye evleri faal olarak çalışmaktadır. 3 tanesinin de temellerini attık. 2 ay sonra tamamlanmasını planlıyoruz. Geriye kalan mahallelerimizdeki taziye evlerini de en kısa zamanda tamamlayacağız. Diyarbakır'a giden otobüsümüz değişti. Daha önce yolcularımızın çoğu 117 kilometrelik yolu ayakta gidiyordu. Bu konuda bize koltuklu otobüs gönderen Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'ya da teşekkür ediyorum."
(EK-MP-Y)

09.05.2017 12:55:01 TSI
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