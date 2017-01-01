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Gümüşhaneli dağcılardan tarih ve doğa içerikli yürüyüş



(Fotoğraflı)



Recep Ergin

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyesi sporcular tarihi Süleymaniye Mahallesinin etrafını kapsayan doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Gümüşhane'nin eski yerleşim yeri olan ve bahar mevsimiyle birlikte tarihle doğal güzelliklerin büyüleyen manzaralar oluşturduğu Süleymaniye Mahallesinde tarihi patika yoldan yürüyüşe başlayan en büyüğü 56 en küçüğü 9 yaşındaki 20 sporcu zaman zaman yağmur yağışı altında etkinliği gerçekleştirdi.

Hava tahminleri doğrultusunda tedbirli olarak etkinliğe katılan sporcular aralıklı gerçekleşen yağmur yağışından fırsat buldukları zaman diliminde de bölgeden mantar topladı.

Kavraz çeşmesi mevkiine kadar tırmanış gerçekleştiren sporcular buradan yatay geçiş yaparak göllerin yanından Süleymaniye Kayak Merkezi projesinde kayak pisti olarak planlanan alana döndü. Buradan aşağı tekrar mahalleye inen sporcular mahalle içinden başladıkları yürüyüşü mahallenin etrafındaki dağları dolanarak yeniden mahalle içerisinde bitirdi.

Tarihi gibi doğası da büyüleyici ve zengin olan Süleymaniye mahallesinin içinde ve etrafında gerçekleştirdikleri 10 kilometrelik yürüyüşü 4 saatte tamamladıklarını kaydeden GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut, merkez ilçe ve Kelkit ilçesinden etkinliğe katılan tüm sporculara teşekkür etti.

Mevsimi olması nedeniyle yürüyüş sırasında "Mor çaşır" olarak bildikleri protein değeri çok yüksek olan mantardan bolca topladıklarını dile getiren Akbulut, yürüyüş sonunda Sultan Süleyman Han Camii avlusunda camii müezzini Fatih Sarı hocanın ikram ettiği semaver çayıyla yorgunluklarını attıklarını söyledi.

(RE-ÖS-Y)



09.05.2017 13:25:14 TSI

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