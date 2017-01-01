Tavşanlı'da trafik kazası, 1 yaralı
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Tuna İşleyen
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Yeni Mahalle Haşim Benli Bulvarında meydana geldi. Şehir merkezinden çevreyolu istikametine giden M.Ö. yönetimindeki 43 HB 1977 plakalı otomobil ile aynı istikamete giden E.T. (15) yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü E.T. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu bilgisi edinildi.
(Tİ-EFE)
09.05.2017 13:46:41 TSI
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