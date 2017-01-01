ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Uyan: "Bu mübarek gecede vicdan muhasebesi yapmanın tam zamanıdır"

09 Mayıs 2017 Salı, 14:19
Başkan Uyan: "Bu mübarek gecede vicdan muhasebesi yapmanın tam zamanıdır"
Başkan Uyan: "Bu mübarek gecede vicdan muhasebesi yapmanın tam zamanıdır"

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bu mübarek gecede vicdan muhasebesi yapmanın ve insanlığın kendisini sorgulamasının tam zamanıdır" dedi.
Başkan Uyan, mübarek gün ve gecelerin arınma ve aydınlanma zamanları olduğunu belirterek, "Berat kandiline bir kere daha kavuşmuş bulunuyoruz, kandiller, bizi yoktan var edenin affına sığınmak için bir fırsattır. Kandiller aramızdaki dargınlıkların bitmesinde, barış ve hoşgörünün yayılmasında önemli bir yere sahiptir. Kandiller kardeşlik duygularını pekiştirmemiz için güzel bir vesiledir. İnsanlar arasındaki sevgiyi arttıran bu geceler, kötü duygulardan arınmamız açısından da önemlidir. Bu mübarek gecede vicdan muhasebesi yapmanın ve insanlığın kendisini sorgulamasının tam zamanıdır. Bu vesile ile tüm İslam aleminin ve vatandaşlarımızın Berat Kandil'ini tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.
(YG-MEF-Y)

09.05.2017 14:27:28 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'nün TSK'daki &quot;kripto&quot; yapılanmasına yönelik operasyon
YEREL

FETÖ'NÜN TSK'DAKİ "KRİPTO" YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYON

Aydınlanma Toplantılarının Mayıs ayı konuğu Ali Topuz olacak
YEREL

AYDINLANMA TOPLANTILARININ MAYIS AYI KONUĞU ALİ TOPUZ OLACAK
Atletizme Süleymanpaşa Belediyesi damgası
YEREL

ATLETİZME SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ DAMGASI
Malkara Ziraat Odası araç filosunu genişletti
YEREL

MALKARA ZİRAAT ODASI ARAÇ FİLOSUNU GENİŞLETTİ
Trakya'nın ilk endüstriyel fuarı yapıldı
YEREL

TRAKYA'NIN İLK ENDÜSTRİYEL FUARI YAPILDI
Alternatif Sahne'de Türk Halk Müziği gecesi
YEREL

ALTERNATİF SAHNE'DE TÜRK HALK MÜZİĞİ GECESİ
Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ANKARA MERKEZLİ 81 İLDEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Tekirdağ Beşiktaş Futbol Okulu eğitime başlıyor
YEREL

TEKİRDAĞ BEŞİKTAŞ FUTBOL OKULU EĞİTİME BAŞLIYOR
Tekirdağ'da silahlı saldırı: 1 ölü
YEREL

TEKİRDAĞ'DA SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

TEKİRDAĞ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Liseli Mucitler projelerini sergiledi
YEREL

LİSELİ MUCİTLER PROJELERİNİ SERGİLEDİ
Tekirdağ'da &quot;Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası&quot; etkinliği düzenlendi
YEREL

TEKİRDAĞ'DA "KARAYOLU GÜVENLİĞİ VE TRAFİK HAFTASI" ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
Hırsızık zanlılarının &quot;plaka oyunu&quot; tutmadı
YEREL

HIRSIZIK ZANLILARININ "PLAKA OYUNU" TUTMADI
EN ÇOK OKUNANLAR
'Kaplan' gibi geliyor
TEKNOLOJİ

YENİ BİR TANK DOĞDU!

 1
  • 2 Ünlü çiftin 2,5 milyon dolarlık villası
  • 3 Fahriye Evcen okul arkadaşlarıyla buluştu
  • 4 İşte dünyanın en genç zengini