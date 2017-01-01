YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Selendi'ye 35 kilometrelik kanalizasyon hattı

Selendi'ye 35 kilometrelik kanalizasyon hattı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Selendi'nin 9 mahallesini sağlıklı altyapıya kavuşturmak için yürüttüğü 35 kilometrelik kanalizasyon hattı yenilemeleri kapsamında son mahalleye girdi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, 95 Mahalle Projesi kapsamında Selendi'nin 9 mahallesinin kanalizasyon sistemlerini tamamen yeniliyor. İlçede toplamda 35 kilometrelik kanalizasyon hattı yenilemesini sürdüren MASKİ; Avlaşa, Çamyayla, Aşağıgüllüce, Halılar, Mıdıklı, Kayranlar, Şehirlioğlu ve Akçakertil mahallerindeki çalışmalarını noktalayarak son mahalle olan Tepeynihan'da da startı verdi. MASKİ ekipleri, daha önce sağlıklı bir atıksu şebekesi bulunmayan mahallede 5 buçuk kilometrelik hat döşeme işi gerçekleştiriyor.

Mahallenin yalnızca belirli kısımlarında hat olduğunu ve kanalizasyon konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Tepeynihan Mahalle Muhtarı Kerim Eren, "Mahallemizin kanalizasyonu sadece bazı bölgelerde mevcuttu. O da zamanında imece usulüyle ve kendi imkanlarımızla yaptığımız hattı. Eski olduğu için çok fazla patlak veriyordu. Kullanılamaz haldeydi diyebiliriz. Bazı yerlerde ise hiç yoktu. Şimdi çalışmalarımız Yeni Sokak ile başladı. Hepsi tamamlandığında sağlıklı bir kanalizasyonumuz olacak. Yapılan bu hizmet için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'a teşekkür ediyorum" dedi.

(AY-Y)



09.05.2017 15:48:20 TSI

NNNN

