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Ayvalık HEM'in yıl sonu sergisine yoğun ilgi

09 Mayıs 2017 Salı, 16:32
Ayvalık HEM'in yıl sonu sergisine yoğun ilgi
Ayvalık HEM'in yıl sonu sergisine yoğun ilgi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Suat Salgın
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün 2016-2017 öğretim yılı, sene sonu karma sergisinin açılışına ilgi yoğun oldu.
Eski Ayvalık Vergi Dairesi tarihi binasında gerçekleşen serginin açılışında; Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı, Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı'nın eşi İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülçin Nazlı, İl Garnizon Komutanı eşi Melek Turan, İl Milli Eğitim Müdürü eşi Nesrin Yıldız, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü eşi Hatice Akbıyık'ın yanı sıra Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, Ayvalık HEM Müdürü Sercan Ünlü, daire amirleri, Ayvalık HEM'in 104 usta öğreticisi, binlerce kursiyer ve vatandaş hazır bulundu.
İki katlı tarihi bina da gerçekleşen serginin açılış kurdelesini Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı ve beraberinde bulunan daire amirlerinin eşleri birlikte kesti.
Sergide; davetliler odalarda bulunan kursları tek tek gezdi. Ziyaretçiler, her yıl katılımlarını arttıran kurs öğretmenlerini özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti. El emeği göz nuru ürünlerin yanı sıra, dikiş, seramik, takı tasarım, giyim, makyaj, fotoğrafçılık, resim gibi birçok çalışmanın yer aldığı serginin, üç gün boyunca ziyaretçilere açık olduğu öğrenildi.
Sergiyle ilgili muhabirimizin sorularını yanıtlayan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı, sergideki eserlerin kursiyerler tarafından hem ellerinden hem de gönüllerinden dökülen eserler olduğunu vurguladı.
Sergide günümüzün eski ve yeni motiflerinin buluşturulduğunu belirten Hanife Yazıcı, "Sergide emeği geçen herkesin ellerine sağlık. Hem devletimiz , hem de idarecilerimiz bu tür kurslara her türlü malzeme yardımı ve kaynak sağladığı gibi, ellerinden tutup kiminin iş kurmasına, kiminin çeyizini hazırlamasında, kiminin de evinin en güzel köşesini süslemesine destek vermektedir" dedi.
Açılan sergi ile ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sercan Ünlü ise; HEM bünyesindeki usta öğreticiler, öğretmenler ve kursiyerlerin bir yıl boyunca verdikleri emeklerini sergilemesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.
El sanatlarından, taş oymacılığına; takı sanatından, resim sanatına kadar birçok sanat dalında eserlerin sergilendiğini belirten Sercan Ünlü, hayat boyu öğrenme modeline yoğun ilgi gösteren Ayvalık halkına da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.
(SS)

09.05.2017 16:42:01 TSI
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