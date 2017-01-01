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Yüksekova'da bir kişi ölü bulundu



Ömer Oğuz

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir kişi ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Kuruköy Mahallesi mevkiinde 45-50 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Mahallelilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden güvenlik güçleri inceleme yaparken, cenaze otopsi işlemleri için ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, cenazenin Nedim C. isimli vatandaşa ait olduğunun tespit edildiğini, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Ölü bulunan Nedim C. isimli vatandaşın daha önce Doğru Yol Partisi Yüksekova İlçe Başkanlığı görevinde bulunduğu öğrenildi.

(ÖO-DK-Y)



09.05.2017 19:48:58 TSI

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