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Yavru angutlar emin ellere teslim edildi



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KAYSERİ (İHA) - İncesu'da bir arazide başıboş halde bulunan 15 angut yavrusu, Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Duyarlı bir vatandaş, İncesu'da boş arazide bulduğu 15 angut kuşu yavrusunu Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Şube Müdürlüğü ekipleri, angut kuşlarını, barınak ve bakım ihtiyaçlarının giderilmesi için Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi Hayvan Kliniğine teslim etti.

Kuşlar, kendi başlarına hayatta kalabilecek duruma geldiklerinde tekrar doğaya bırakılacak.

(SK)



10.05.2017 09:55:48 TSI

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